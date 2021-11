Qualcomm ha un accordo esclusivo con Microsoft per Windows su ARM

Microsoft non vende a tutt’oggi ufficialmente una licenza di Windows 11 per ARM per i Mac con CPU M1 e seguenti, e il motivo potrebbe essere un accordo di esclusività con Qualcomm.

A riferirlo è il sito XDA-Developers, spiegando che Windows per ARM è ufficialmente disponibile solo per i dispositivi con SoC di Qualcomm per via di un accordo sinora non noto tra queste due aziende.

Secondo non meglio precisate persone al corrente dell’accordo, quest’ultimo dovrebbe scadere presto e permettere a Microsoft di vendere ad altri chip vendor la possibilità di proporre macchine con Windows per ARM e dunque anche per i Mac con CPU Apple Silicon.

Sui Mac con CPU Apple Silicon non è (almeno al momento) possibile avviare l’utility Assistente Bootcamp e creare una partizione sulla quale installare Windows per ARM. A settembre di quest’anno Microsoft ha riferito che Windows on ARM su Mac non è uno “scenario supportato”: in altre parole non è ufficialmente offerto alcun supporto per l’installazione e il funzionamento della versione ARM del sistema operativo sui Mac con chip Apple Silicon.

Usare Windows 11 sui Mac con CPU Apple Silicon è possibile con il software di virtualizzazione Parallels Desktop 17 ma non è chiaro a questo punto quanto tutto ciò sia perfettamente legale. Il problema è che per Windows 10 e Windows 11 per ARM non esiste la possibilità di acquistare licenze consumer; solo gli OEM (in altre parole i produttori di computer) possono ottenere una licenza per vendere PC con Windows ARM.

Gli utenti possono scaricare Windows 10 o Windows 11 per ARM ma solo nell’ambito del programma Windows Insider che consente di provare in anteprima versioni preliminari del sistema registrandosi con un account Microsoft.

Gérald Métrailler, vice-presidente esecutivo di Corel (l’azienda proprietaria di Parallels), ad agosto aveva riferito di “discussioni” con Microsoft sulla possibilità di commercializzare Windows per ARM.

Al momento è possibile scaricare Windows per ARM dal sito dedicato al programma Windows Insider e installarlo in Parallels Desktop 17 (qui vi spieghaimo come fare). Microsoft, come spiegato, non offre ad ogni modo supporto per questa possibilità.