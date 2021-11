Settimana del Black Friday, le migliori offerte Amazon dal 23 Novembre con sconti fino al 69%

Prosegue la settimana del Black Friday Amazon con offerte top su tantissime categorie. Qui abbiamo raccolto le 50 offerte più interessanti dalla mezzanotte del quinto giorno.

Per quanto riguarda le offerte già attive vi segnaliamo:

Settimana del Black Friday, le migliori offerte Amazon dal 22 Novembre con sconto fino al 57% – valide fino al 29 Novembre

Offerte Apple

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Logitech C615 Webcam Portatile, Full HD 1080p/30fps, Videochiamata HD Widescreen, Pieghevole, In offerta a 69,99 € – invece di 91,99 €

sconto 24% – fino al 30 nov 21

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluethoot per iPhone, iPad, Apple TV, layout QWERTY Italiano, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino al 30 nov 21

Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater In offerta a 19,99 € – invece di 45,99 €

sconto 57% – fino al 30 nov 21

Click qui per approfondire

Logitech Z333 2.1 Altoparlanti PC Multimediali con Subwoofer, Suono Vivido, 80 Watt, Bassi In offerta a 39,99 € – invece di 57,00 €

sconto 30% – fino al 30 nov 21

Click qui per approfondire

Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 51,99 € – invece di 67,21 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5″ SATA Rev 3.0, 960GB – SA400S37/960G In offerta a 84,99 € – invece di 90,50 €

sconto 6% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Sabrent Case USB 3.2 Tool-Free Impermeabile IP67 per SSD M.2 NVMe PCIe e SATA (EC-WPTF) In offerta a 41,54 € – invece di 48,88 €

sconto 15% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Sabrent Case USB 3.2 Robusto e Impermeabile [IP67] per SSD NVMe M.2 (EC-WPNE) In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Sabrent Box Case da SSD M.2 [NGFF] a USB 3.0 in Alluminio (EC-M2MC) In offerta a 11,89 € – invece di 24,99 €

sconto 52% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Verbatim Store ‘N’ Go – Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2 Tb In offerta a 64,76 € – invece di 104,69 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Blue Microphones Ember Microfono a Condensatore XLR per la Registrazione e lo Streaming, Capsula Cardioide Personalizzata e Supporto per Microfono, Azzuro/Grigio In offerta a 87,45 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ibiza Port8Vhf-Bt-Wh Impianto Audio Portatile Cassa Attiva (400 Watt, Ingressi USB SD Mp3, 2 Microfoni, Batteria Integrata, Telecomando), Nero, Subwoofer 8 In offerta a 163,99 € – invece di 199,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Sony SRS-XB13 – Speaker Bluetooth portatile, resistente e potente con EXTRA BASS (Blu) In offerta a 31,19 € – invece di 60,00 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Kraken X Cuffie Da Gioco Leggere per PC, Mac, Xbox One, PS4 e Switch con Imbottitura Fascia Per la Testa, Audio Surround 7.1, Nero In offerta a 50,00 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Nokia C20 – Smartphone 4G Dual Sim, Display 6.5” HD+, 32GB, 2GB RAM, Camera, Android 11 Go, Batteria 3000mAh, Dark Blue [Italia] In offerta a 84,90 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Router 4A AC1200 Router Wi-Fi 867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2.4GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u, RAM 64 MB, 4 Antenne, Xiaomi App, Fino a 64 Dispositivi, Bianco In offerta a 14,43 € – invece di 27,99 €

sconto 48% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Linksys Sistema Wi-Fi 6 Mesh per Casa Serie Tri-Band Velop MX8400, Router/Extender Wi-Fi AX4200, Copertura fino a 525 m², Velocità per più di 80 Dispositivi, Confezione da 2, Bianco In offerta a 289,99 € – invece di 336,37 €

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 4: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Nero In offerta a 99,95 € – invece di 129,95 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica In offerta a 129,95 € – invece di 199,95 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Fitbit Versa 3 – Smartwatch per benessere e forma fisica con GPS integrato, rilevazione continua del battito cardiaco, assistente vocale e durata della batteria oltre 6 giorni In offerta a 169,95 € – invece di 229,95 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Fitbit Sense – Smartwatch Evoluto con Strumenti per la Salute del Cuore, Gestione dello Stress, Monitoraggio della Temperatura Cutanea, Nero (Carbon/Graphite) In offerta a 239,99 € – invece di 329,95 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Rosa) In offerta a 42,41 € – invece di 49,90 €

sconto 15% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 46mm, 14 Giorni In Standby, con Cardiofrequenzimetro, Modalità Di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Marrone In offerta a 132,59 € – invece di 159,90 €

sconto 17% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Carbon Black In offerta a 59,00 € – invece di 89,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Huawei FreeBuds 4 Auricolari Design Open-Fit Wireless Bluetooth, Adattatore AP52, Cancellazione Rumore Attiva Ibrida, Triplo Microfono, Connessione Audio Intelligente, Custodia ricarica cablata In offerta a 99,90 € – invece di 132,18 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite 45h Cuffie On-Ear Wireless, Cuffie sovraurali solide, pieghevoli e con autonomia della batteria pari a 50 ore, 2 microfoni per le chiamate, Nero titanio In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 75t Auricolari, Cuffie per lo sport True Wireless con cancellazione attiva del rumore e batteria a lunga durata per chiamate e musica, Grigi In offerta a 99,99 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite 75t Auricolari, Cuffie Bluetooth con cancellazione attiva del rumore e lunga durata della batteria per chiamate e musica autenticamente wireless, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero titanio In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Belkin Auricolari True Wireless SoundForm Rise, Bluetooth 5.2, Ricarica Wireless, Resistenza Contro Acqua e Sudore (IPX5) e Bassi Profondi, per iPhone, Samsung Galaxy, Pixel e Altri – Blu In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Tucano – Custodia per MacBook PRO 15″,Sleeve Colorata e Protettiva per Il Pc. Custodia Portatile in Neoprene. Utilizzabile per Il Viaggio, Lavoro,università e Tempo Libero. da Uomo e da Donna In offerta a 19,90 € – invece di 34,90 €

sconto 43% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Tucano – Custodia per MacBook PRO 13″, Sleeve Colorata e Protettiva per Il PC Custodia Portatile in Neoprene Utilizzabile per Il Viaggio, Lavoro,università e smartworking. da Uomo e da Donna In offerta a 19,90 € – invece di 34,90 €

sconto 43% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Londo OTTO274 Leather Tappetino per mouse in pelle – Extra Grandi (finta pelle, Marrone Chiaro) In offerta a 18,13 € – invece di 35,99 €

sconto 50% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Ezviz DP1C Spioncino con videocitofono integrato per porte con Wi-Fi e display 4.3″, video HD 720p, funzione giorno/notte, sensore PIR incorporato In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3W Telecamera WiFi Esterno 1080P Con Visione Notturna a Colori, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile Con Alexa, Avvisi vocali personalizzabili, Impermeabile IP67 In offerta a 80,99 € – invece di 129,99 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, 2 Telecamere di videosorveglianza wi-fi 2K HDR, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, audio, interno ed esterno, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 329,99 € – invece di 599,99 €

sconto 45% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

FLIR ONE iOS Termocamera per iOS, 80 x 60 Risoluzione Termica, Connettore Fulmine , Utente Domestico In offerta a 185,99 € – invece di 219,45 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

FLIR ONE Pro iOS ONE PRO Termocamera per iOS, 160 x 120 Risoluzione Termica, VividIR Connettore Fulmine , Neutral, Utente Esperto In offerta a 334,99 € – invece di 432,00 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Amazon Brand – Eono Supporto TV Parete Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 37-70 Pollici a LED, LCD, OLED, Plasma Fino a 60kg, Max. VESA 600x400mm, con Tasselli Fischer, PL2268-LK In offerta a 33,14 € – invece di 38,99 €

sconto 15% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Duracell Power Bank – 10050 mAh, Caricatore Portatile con USB C e Ricarica Rapida IN/OUT (Power Delivery 18 W e Quick Charge 3.0), per iPhone, Samsung, Huawei e Dispositivi Alimentati via USB In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Duracell – Rechargeable AAA 750mAh, Batterie Ministilo Ricaricabili 750 mAh, confezione da 8 In offerta a 11,09 € – invece di 16,90 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Duracell – NUOVO Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 36, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 19,49 € – invece di 27,90 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Duracell – NUOVO Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 36, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 19,49 € – invece di 27,90 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Gaggia GG2016 Macchina da Caffè Espresso Manuale, 1025 W, 1L, Nero In offerta a 55,90 € – invece di 109,90 €

sconto 49% – fino al 28 nov 21

Click qui per approfondire

Intex 64164 Materasso Matrimoniale Dura Beam Prime Comfort, con Tecnologia Fiber Tech, Pompa Elettrica Incorporata, 152 x 203 x 51 cm In offerta a 79,70 € – invece di 125,00 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Intex 64488 Materasso Dura Beam Supreme, Teconologia Fiber-Tech T con Pompa Elettrica Incorporata, 99 x 191 x 51 cm In offerta a 60,99 € – invece di 198,00 €

sconto 69% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Intex 64126 Materasso Classic Matrimoniale Dura Beam, con Tecnologia Fiber Tech, Pompa Elettrica Incorporata, 152 x 203 x 46 cm In offerta a 38,50 € – invece di 57,10 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Alesis Recital Grand – Pianoforte digitale 88 tasti pesati di tipo Graded Hammer, 16 suoni di pianoforte e altoparlanti integrati In offerta a 359,99 € – invece di 449,99 €

sconto 20% – fino al 30 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).