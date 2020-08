Wiiboy Color, qualcuno ha messo una Wii dentro al GameBoy

Se pensavate di non sentir più parlare di Nintendo Wii, e che fosse una console appartenente ormai al passato, sappiate che vi sbagliavate. C’è chi ha ben pensato di mettere una intera Wii all’interno di una scocca stile GameBoy. Si tratta di una console completamente funzionante e fruibile. Ecco il video.

Il modder in questione è riuscito a mettere un intero sistema di gioco Wii in una custodia portatile delle dimensioni di un Game Boy Color, con uno schermo IPS 480p da 3,5 pollici. L’impresa non è da poco se si considera che la Nintendo Wii è retrocompatibile con i giochi GameCube, e che dunque sarà possibile giocarci anche in movimento, insieme a titoli retrò attraverso la Virtual Console.

GingerOfMods ha stampato il guscio della console in 3D, creando cosi il Wiiboy Color usando pezzi di altre console Nintendo, come ha notato Kotaku. I doppi joystick provengono dai Joy-Con dello Switch, mentre i pulsanti frontali provengono da un DS Lite, con i circuiti di un controller GameCube. La parte posteriore ha grilletti, pulsanti Z e una ventola di raffreddamento.

C’è una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, con batterie che saranno in grado di assicurare una longevità di circa 2-3 ore, anche se è possibile collegare una batteria esterna per prolungare il divertimento e godersi in mobilità giochi del calibro di The Legend of Zelda: Twilight Princess. A differenza di molti smartphone attuali, ha anche un jack per le cuffie, per poter collegare fonti esterne o semplicemente una cuffia.

Non è chiaro se abbia moduli WiFi o Bluetooth. Inoltre, dato che non è presente la barra sensore, gli utenti non saranno in grado di sfruttare appieno un telecomando Wii. Tuttavia, la console offre un motorino per simulare la vibrazione dei controller Wii.

La console lascia davvero a bocca aperta qualsiasi appassionato, anche se di certo non è la prima volta che si assiste ad un lavoro simile. I modder realizzano da anni console portatili e non sono mancati altri esempi di Wii portatili, anche se quest’ultima si distingue per la sua dimensione e per la somiglianza ad un classico GameBoy.