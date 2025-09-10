iPhone 17 Air, quanto pesa rispetto agli altri iPhone

Per mesi i rumors avevano anticipato l’arrivo di un iPhone sottilissimo e leggerissimo. Con iPhone 17 Air, quelle previsioni si sono rivelate fondate: Apple ha davvero realizzato uno smartphone che porta lo spessore a livelli mai visti prima e che, pur riducendo al minimo le dimensioni, mantiene una solidità sorprendente.

Quanto pesa iPhone Air?

Uno degli aspetti che colpiscono di più di iPhone Air è il suo equilibrio tra dimensioni generose e leggerezza. Con i suoi 165 grammi, si posiziona tra i modelli più maneggevoli degli ultimi anni, nonostante il display da 6,5″. Per rendere più chiaro il confronto, ecco i tre modelli più pesanti e i tre più leggeri di tutti i tempi della linea iPhone:

Modello Peso iPhone 14 Pro Max 240 g iPhone 13 Pro Max 238 g iPhone 17 Pro Max 233 g iPhone 16 170 g iPhone 17 Air 165 g iPhone 13 mini 140 g

L’iPhone Air è dunque il secondo iPhone più leggero mai realizzato, dietro solo a iPhone mini. L’iPhone 13 mini pesava infatti 140 g ma aveva un display da 5,4″, mentre iPhone 17 Air ha uno schermo da 6,5″, più piccolo solo di quello di iPhone 17 Pro Max. Un display di queste dimensioni incide notevolmente sul peso complessivo ed è straordinario come Apple sia riuscito a far lo stesso l’iPhone solo di 25 grammi più pesante di iPhone mini.

iPhone 17 Air è anche fisicamente molto più grande degli iPhone mini: altezza 156,2 mm, larghezza 74,7 mm, spessore 5,6 mm. L’iPhone 13 mini, invece, misura 131,5 mm di altezza, 64,2 mm di larghezza e 7,65 mm di spessore. Quindi più materiali.







Design e materiali

A proposito di materiani, Apple è riuscita nell’impresa adottando una struttura in titanio, che combina eleganza, leggerezza e solidità. Da notare che il titanio non è più leggero dell’alluminio, ma è molto più resistente a trazione e flessione. Questo permette di usare meno materiale (pareti più sottili) ottenendo la stessa robustezza.

Nel caso specifico di iPhone 17 Air, il titanio assicura rigidità e resistenza agli urti: un aspetto fondamentale per un telefono così sottile, che deve sopportare sollecitazioni e deformazioni senza rompersi.

Colori, capacità e disponibilità

iPhone Air sarà disponibile nelle colorazioni “nero siderale”, “bianco nuvola”, “oro chiaro” e “celeste”, con configurazioni da 256 GB (modello base), oltre alle varianti da 512 GB e 1 TB, a partire da €1239 o circa €51,62 al mese. Il preordine sarà possibile da venerdì 12 settembre, mentre la disponibilità nei negozi è prevista a partire da venerdì 19 settembre.

Per saperne di più

Per un riassunto più ampio di tutto ciò che Apple ha presentato nell’evento del 9 settembre 2025, puoi leggere il nostro articolo dedicato qui.