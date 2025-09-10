Apple segnala la pressione alta anche su Apple Watch meno recenti

Tra le funzionalità offerte dagli Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3 ci sono le nuove notifiche per ipertensione. Non si tratta però di un’esclusiva dei modelli appena presentati: anche chi possiede versioni precedenti potrà ricevere l’avviso. La funzione è infatti disponibile su Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Series 9.

La presenza di questa novità è indicata nelle note di rilascio della Release Candidate di iOS 26, versione che precede il lancio stabile.

I vantaggi per la salute

Apple spiega che le notifiche sfruttano i dati del cardiofrequenzimetro ottico per analizzare come i vasi sanguigni rispondono ai battiti del cuore. L’algoritmo lavora in background, in modo passivo, monitorando i valori su un arco di 30 giorni. Se vengono rilevati segnali consistenti di ipertensione, l’utente riceve una notifica.

Queste segnalazioni offrono un’informazione preziosa su una condizione molto diffusa, semplicemente indossando l’Apple Watch. Possono rappresentare un incentivo ad un controllo immediato e poi regolare della pressione sanguigna con gli appositi misuratori (anche smart) e ad adottare cambiamenti nello stile di vita o a iniziare trattamenti, riducendo così il rischio di complicazioni a lungo termine.

Cosa c’è scritto nelle note di iOS 26

Nella Release Candidate del sistema operativo si legge che le notifiche per ipertensione possono avvisare “se si osservano consistenti segnali di ipertensione arteriosa cronica in un periodo di 30 giorni”.

Apple specifica che la funzione non è destinata alle persone sotto i 22 anni, a chi ha già ricevuto una diagnosi di ipertensione e alle donne in gravidanza.

Nella sezione del sito Apple dedicata ai nuovi modelli viene inoltre ricordato che, alla data del 9 settembre 2025, la funzione è in attesa di revisione da parte delle autorità competenti e che dovrebbe essere approvata entro la fine del mese per Apple Watch Series 9 e successivi e per Apple Watch Ultra 2 e successivi.

Tutte le novità del 9 settembre

Per un riassunto di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.