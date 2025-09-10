Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Apple Watch » Apple segnala la pressione alta anche su Apple Watch meno recenti
Apple Watch

Apple segnala la pressione alta anche su Apple Watch meno recenti

Di Mauro Notarianni
Apple Watch, le notifiche ipertensione anche sui precedenti modelli - macitynet.it

Tra le funzionalità offerte dagli Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3 ci sono le nuove notifiche per ipertensione. Non si tratta però di un’esclusiva dei modelli appena presentati: anche chi possiede versioni precedenti potrà ricevere l’avviso. La funzione è infatti disponibile su Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Series 9.

La presenza di questa novità è indicata nelle note di rilascio della Release Candidate di iOS 26, versione che precede il lancio stabile.

I vantaggi per la salute

Apple spiega che le notifiche sfruttano i dati del cardiofrequenzimetro ottico per analizzare come i vasi sanguigni rispondono ai battiti del cuore. L’algoritmo lavora in background, in modo passivo, monitorando i valori su un arco di 30 giorni. Se vengono rilevati segnali consistenti di ipertensione, l’utente riceve una notifica.

Queste segnalazioni offrono un’informazione preziosa su una condizione molto diffusa, semplicemente indossando l’Apple Watch. Possono rappresentare un incentivo ad un controllo immediato e poi regolare della pressione sanguigna con gli appositi misuratori (anche smart) e ad adottare cambiamenti nello stile di vita o a iniziare trattamenti, riducendo così il rischio di complicazioni a lungo termine.

Apple Watch, le notifiche ipertensione anche sui precedenti modelli - macitynet.it

Cosa c’è scritto nelle note di iOS 26

Nella Release Candidate del sistema operativo  si legge che le notifiche per ipertensione possono avvisare “se si osservano consistenti segnali di ipertensione arteriosa cronica in un periodo di 30 giorni”.

Apple specifica che la funzione non è destinata alle persone sotto i 22 anni, a chi ha già ricevuto una diagnosi di ipertensione e alle donne in gravidanza.

Nella sezione del sito Apple dedicata ai nuovi modelli viene inoltre ricordato che, alla data del 9 settembre 2025, la funzione è in attesa di revisione da parte delle autorità competenti e che dovrebbe essere approvata entro la fine del mese per Apple Watch Series 9 e successivi e per Apple Watch Ultra 2 e successivi.

Tutte le novità del 9 settembre

Per un riassunto di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
iPhone 17 Air, 40 ore di autonomia reale certificate dalle etichette Ue
Articolo successivo
iPhone 17 Air, quanto pesa rispetto agli altri iPhone

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.