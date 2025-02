10,2% la quota di mercato Mac nel mondo

Pubblicità

Stando a quanto riportano dati di Canalys, i PC AI, quelli che in altre parole consentono agli utenti di sfruttare funzionalità di intelligenza artificiale “on device” (con modelli eseguiti interamente sul dispositivo), sono arrivati a 15,4 milioni di unità nel quarto trimestre (Q4) del 2024, pari al 23% dei PC spediti nel trimestre in esame. E dal trimestre in questione emergono buone notizie per Apple.

Canalys chiama “PC AI” macchine desktop e notebook che includono chipset o altri elementi (es. NPU) che gestiscono carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Secondo il gruppo di ricerca, la disponibilità di tali dispositivi ha portato a una crescita sequenziale del 18% in questa categoria di PC.

Per quanto riguarda l’intero 2024, il 17% dei PC spediti supporta funzionalità AI di serie e Apple è quella che vanta il market share maggiore ben il 54%, seguita da Lenovo e HP, ognuna con il 12% di quota di mercato.

“Apple ha concluso con solidità il Q4 2024 superando significativamente i primi tre vendor e arrivando al 10,2% di market share nel mercato totale dei PC e al 45% nel mercato dei PC che supportano l’AI”, riferisce Kieren Jessop Jessop, analista di Canalys. “La strategia di canale di Apple continua a evolversi con l’annuncio dell’Apple Partner Network che offre nuove opportunità di collaborazione e strumenti per sviluppare nei settori enterprise, education e PMI. Il rinnovato piano di incentivazione semplifica le partnership e mira a recuperare quote nel segmento Enterprise, con servizi di supporto. Apple intende evidenziare la compatibilità e scalabilità dei Mac in ambito aziendale, timori che in in precedenza, in alcuni casi, hanno tenuto fuori la Mela dal segmento in questione.

