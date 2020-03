Raspberry Pi 4: la francese IKOULA lancia il primo micro server IPv4 e IPv6

IKOULA – azienda specializzata nel settore dei server dedicati, nell’outsourcing e nel cloud – punta sull’innovazione con il lancio del primo micro server IPv6 e IPv4. Combinando la tecnologia Raspberry Pi 4 con la sua infrastruttura e il supporto 24/7, la francese IKOULA propone un server dedicato e versatile per meno di 10 euro al mese.

Spesso ed erroneamente considerato come un puro server domestico, Raspberry Pi 4 nasconde la sua vera natura: può essere infatti un eccellente strumento per l’utilizzo professionale se utilizzato in modalità “Remota” in un centro dati. Scegliendo l’hosting in remoto per il loro Raspberry, gli utenti possono usufruire del sistema di sicurezza di un datacenter, con un team di supporto disponibile in ogni momento, ma soprattutto beneficiando della disponibilità elevata, di una rete elettrica professionale e dell’ampiezza di banda asincrona da 1Gbps. In altri termini, questo prodotto è il mix ideale per l’hosting dei siti web, per lo sviluppo di alcune applicazioni, per il backup di ogni tipo di dati e persino per la creazione di una VPN o di un gruppo di server Docker.

Il consumo ridotto rappresenta un altro vantaggio di questo tipo di micro server rispetto a un server dedicato tradizionale; scegliendo questo prodotto, secondo Ikoula è possibile ridurre l’impatto ecologico della propria attività.

“Il Raspberry Pi 4 è l’ultimissimo modello di microserver lanciato dalla fondazione Raspberry Pi”, si legge sul sito di IKOULA. “Concepiti in origine come prodotti di nicchia per i maniaci della tecnologia, con l’ambizione di rendere più attrattiva e anche più accessibile l’elettronica, questi microserver (o mini-computer) hanno avuto successo in breve tempo fino a diventare veri e propri classici. In virtù di un prezzo accessibile e dimensioni minime, gli utenti hanno accesso a un mini-computer capace d’integrare innumerevoli progetti, siano essi personali sul tipo media center, o professionali quali il Web hosting, l’hosting di soluzioni applicative o ancora il backup on-line”. “Per quanto riguarda le funzionalità”, prosegue la descrizione “il Raspberry Pi 4 ha tutto per piacervi: una velocità del processore di gran lunga superiore alla versione precedente, una porta Gigabit, una connettività USB 3.0, ma anche la possibilità d’installare un quantitativo di memoria RAM fino a 4 GB”.

Sfruttando un microserver è possibile crare il proprio server di posta elettronica. un server web, un sistema centrale di autenticazione per i client VPN e altro ancora.