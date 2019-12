Le migliori custodie iPhone XR, ecco quali scegliere

iPhone XR è arrivato lo scorso anno ma questo telefono resta più popolare che mai grazie ad una diminuzione di prezzo e al fatto che iPhone 11 non è poi così diverso. Molti nostri lettori hanno certamente aggiornato i loro vecchi iPhone acquistando questo modello anche in presenza dei nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Per tanti è quindi ora il momento di pensare a come proteggerlo con una cover. I prezzi di questo accessorio, spesso l’unico che si acquista, sono solitamente molto accessibili, in altri casi si tratta di prodotti di custodie differente livello e quindi lo è anche il prezzo. Apple ha anche lanciato anche una sua custodia ma sono quelle di terze parti a essere protagoniste, come si nota guardando su Amazon. Come accennato si tratta, per la maggior parte, di cover davvero economiche, da 10 euro circa. Noi abbiamo cercato di andare alla ricerca di prodotti che possano anche dare qualche cosa in più, senza però disdegnare le migliori tra le custodie economiche. Ecco qui la selezione, che può anche essere semplicemente uno spunto per poi scegliere magari qualche cosa di differente.

Custodia trasparente Apple

La custodia Apple per iPhone XR è arrivata dopo tutte le altre ma alla fine è stata come sempre tra le più vendute. Tra le particolarità di iPhone XR lo chassis, disponibile in sei diverse varianti di colore; questa custodia, completamente trasparente, mette i mostri il dorso. Si tratta di una cover “invisibile” progettata per proteggere il dispositivo riducendo al minimo l’impatto sul design originale. La composizione – spiega Cupertino – è una miscela di policarbonato e TPU flessibile, che permette alla cover di adattarsi perfettamente garantendo una agevole pressione dei pulsanti. Questa stessa custodia è diventata il modello per quelle di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Esiste anche un modello in silicone con differenti colori che, solitamente, ha un prezzo più basso.