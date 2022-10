Razer Edge è la console portatile per giochi cloud in streaming

Anche se Google Stadia ha chiuso bottega, i videogiochi in streaming sono un settore caldo, tanto caldo che dopo il PC conole per gaming Steam Deck e Logitech G Cloud, anche Razer si getta nella mischia per rivoluzionare i videogiochi cloud in streaming con la console portatile Razer Edge.

Il celebre marchio di accessori e computer per il gaming ha svelato Edge e le sue ultime novità durante l’evento RazerCon 2022 svoltosi online sabato 15 ottobre, registrando un picco di oltre 1,5 milioni di spettatori in contemporanea. La console di fatto è un tablet Android 12 con hardware dedicato al gaming abbinato ai controller rimovibili Razer Kishi V2 Pro, con pulsanti, joystick e D-pad di alta qualità in stile console di gioco.

Per realizzare questo dispositivo Razer ha collaborato con Qualcomm e Verizon: l’operatore lancerà la console Edge in versione con connettività 5G in esclusiva in USA, mentre a gennaio 2023 arriverà la versione solo Wi-Fi. La piattaforma Snapdragon G3x Gen 1 di Qualcomm è stata sviluppata in esclusiva per Razer Edge: mette a disposizione un processore octa-core da 3GHz con core CPU Kyro e core GPU Adreno. Il calore sviluppato da questa componente è dissipato da un sistema attivo con ventola e sei prese d’aria.

La memoria RAM a bordo è di 8GB con tecnologia LPDDR5, mentre l’archiviazione è di 128GB con la possibilità di espanderla con schedine MicroSD fino a 2TB. Secondo i primi test di benchmark effettuati dal costruttore, Razer dichiara che Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 offre prestazioni da due fino a tre volte rispetto a Snapdragon 720G. Oltre alle prestazioni sostenute la console si distingue per uno schermo superiore a quello dei concorrenti, un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ di 2.400 x 1.080 pixel con aggiornamento di ben 144Hz, per assicurare massima fluidità anche nelle sessioni di gioco più frenetiche.

La risposta super rapida ai comandi touch è garantita dalla tecnologia di campionamento a 288Hz. La configurazione è completata da una webcam frontale da 5MP, risoluzione 1.080p a 60 frame al secondo per trasmettere partite live, sistema di due speaker a due vie con THX Spatial Audio (invece nella versione Verizon Bloomcloud360 audio) e da una batteria da 5.000 mAh. Solo il tablet pesa 264 grammi, mentre associato ai controller Razer Kishi il peso arriva a 401 grammi.

Purtroppo al lancio Razer Edge sarà disponibile esclusivamente negli USA: oltre a tutte le app e giochi Android 12, la console permetter di accedere immediatamente al catalogo titoli di Epic Games, Fortnite incluso, oltre alle piattaforme di videogiochi in streaming Xbox Cloud Gaming e anche Nvidia GeForce Now. I proprietari potranno anche accedere altri servizi di giochi in streaming, tra cui Steam Link di Valve, Moolight e Parsec.

Razer Edge, prezzi e disponibilità

Razer Edge 5G sarà disponibile esclusivamente con Verizon: i prezzi finali e la disponibilità saranno comunicati da Verizon. Razer Edge Wi-Fi sarà disponibile a gennaio 2023 al prezzo di 399,99 dollari esclusivamente sul sito del costruttore e nei negozi RazerStore. Per il momento non sono stati annunciati prezzo e disponibilità in altri paesi.

