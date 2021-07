Valve Steam Deck è il PC console ispirato a Nintendo Switch

L’anticipazione di maggio si dimostra corretta perché nelle scorse ore Valve ha presentato al mondo Steam Deck, un PC console portatile racchiuso in un dispositivo che ricorda molto da vicino Nintendo Switch, solo che nel nuovo arrivato non è possibile sganciare e separare le due parti laterali che contengono joystick, controller e pulsanti.

Questo contribuisce alla forma allungata, poco meno di 30 centimetri per circa 670 grammi di peso: al centro spicca lo schermo touch da 7 pollici con risoluzione di 1.280 x 800 pixel in formato 16:10, luminosità di 400 fit e frequenza di aggiornamento di 60Hz.

All’interno di Valve Steam Deck troviamo un computer con chipset personalizzato composto dal processore AMD Zen 2 con frequenza di funzionamento compresa tra 2,4-3,5GHz abbinato a un processore grafico RDNA 2 con otto core di calcolo che lavorano con velocità compresa tra 1-1,6GHz. La memoria a bordo è di 16GB di RAM LPDDR5, mentre l’archiviazione cambia in base ai modelli. Valve dichiara che si tratta di un dispositivo potente ed efficiente dal punto di vista energetico, in grado di eseguire anche gli ultimi videogiochi più sofisticati.

Per i controlli invece l’utente ha a disposizione due joystick, due trackpad, un pad direzionale analogico, quattro pulsanti frontali, 4 grilletti e altri quattro pulsanti sul retro nelle posizioni di presa. A questi si aggiungono i controlli giroscopici, feedback tattile, altoparlanti stereo e jack per le cuffie.

Può essere collegato a diversi accessori e periferiche Bluetooth e USB-C, ma anche a uno schermo esterno per arrivare a visualizzare 8K a 60Hz oppure 4K a 120Hz. Oltre che per giocare, sarà possibile utilizzare Valve Steam Deck anche come un vero e proprio computer, collegato a monitor o TV, tastiera, il tutto tramite una dock venduta a parte. In mobilità l’autonomia varia in base alla complessità del videogiocho usato: da un minino di 2 ore fino a un massimo di 8 ore.

Valve Steam Deck si può già preordinare con un acconto e sarà disponibile a dicembre in Unione Europea, Regno Unito, USA e Canada e poi a seguire in altri stati. Il prezzo varia in base alle tre versioni per tipo e spazio di archiviazione: si parte da 419 euro per la versione base con 64GB eMMC meno veloce, si sale a 549 euro per il modello con 256GB su SSD NVMe più veloce, per arrivare al modello top da 679 euro con 512GB di SSD NVMe super veloce che include la custodia di trasporto e vetro antiriflesso. In tutti i modelli lo spazio di archiviazione si può espandere con schedine SD.

