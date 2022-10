iPad Pro 11” M2 non avrà lo schermo mini LED

Fin da quando Apple ha introdotto Liquid Retina Display XDR, nome di marketing della tecnologia display mini LED, esclusivamente in iPad Pro M1 12,9 pollici nel 2021 alcuni prevedevano che sarebbe arrivata anche nel prossimo modello iPad Pro da 11 pollici: ora però Ross Young, uno dei massimi esperti di mercato display al mondo conferma che questo non avverrà, non almeno per questa generazione.

Infatti già negli scorsi mesi Young era intervenuto sull’argomento, indicando che la superiore tecnologia mini LED, in grado di visualizzare una gamma dinamica estremamente ampia, da cui la sigla XDR di Extreme Dynamic Range, non sarebbe approdata sul prossimo modello da 11 pollici. Ricordiamo che rispetto ai pannelli LED tradizionali, quelli mini LED offrono luminosità e contrasto molto più elevati, colori più intensi e realistici e anche neri più scuri.

Così secondo Young per gli iPad Pro M2 generazione 2022 in arrivo entro il mese di ottobre possiamo aspettarci gli stessi schermi in dotazione dei modelli attuali. Quindi schermo superiore mini LED, o Liquid Retina XDR come lo chiama Apple, in iPad Pro M2 12,9”, mentre il modello più piccolo da 11 pollici manterrà lo stesso schermo LED attuale.

Altre fonti ritengono che anche il design rimarrà identico a quello attuale, così la novità principale sarà costituita dal processore. Forse potrebbero arrivare novità sul fronte della ricarica wireless, sia diretta per il tablet stesso che inversa per ricaricare altri dispositivi, ma si tratta di anticipazioni non confermate.

Molto più attendibile invece Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale Apple presenterà i nuovi iPad 2022 entro pochi giorni. Entro la fine di ottobre Apple rilascerà iPadOS 16 e forse anche macOS Ventura: non è però previsto un’altro keynote di presentazione perché Apple introdurrà nuovi iPad e successivamente anche nuovi Mac tramite comunicati stampa.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link