Logitech G CLOUD è la prima rivale di Steam Deck tutta in cloud

Annunciata da tempo, ecco finalmente Logitech G CLOUD Gaming Handheld, una console portatile che strizza l’occhio a Stream Deck, ma interamente basata sul cloud. Ecco prezzo, caratteristiche e dove acquistarla.

Il nuovo dispositivo offre controlli fisici, uno schermo 1080p e supporta lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW. I giocatori potranno anche eseguire lo streaming di giochi locali da una console Xbox con l’app Xbox, i giochi Steam tramite SteamLink o scaricare app remote play, streaming video e altro ancora tramite il Google Play Store.

A livello di caratteristiche tecniche, Logitech G CLOUD propone oltre 12 ore di autonomia e un peso di soli 463 grammi. Lo schermo è touchscreen Full HD da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Tutti i prodotti Logitech G sono certificati carbon neutral, il che significa che l’impatto delle emissioni di carbonio del prodotto è stato ridotto a zero grazie agli investimenti di Logitech in progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio. Anche l’imballaggio di questo prodotto è realizzato con carta proveniente da FSC e da altre fonti controllate.

Prezzi e Disponibilità

Il Logitech G CLOUD Gaming Handheld sarà disponibile in nord America in ottobre 2022, e più avanti nel resto del mondo. Si parte da 299 dollari. Per tutte le notizie di Logitech il link da seguire è direttamente questo.

Il servizio GeForce Now (qui la nostra recensione) è disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo, inclusi iPhone, iPad e smart TV Android.