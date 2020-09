Gli USA vietano TikTok e WeChat dal 20 settembre

A partire dal 20 settembre in USA è vietato scaricare TikTok e WeChat inoltre, secondo fonti interne alla Casa Bianca, il presidente Trump ha intenzione di rifiutare i termini dell’accordo Oracle e Bytedance. E così, dopo una settimana di discussioni e comunicazioni tenutesi tra la Casa Bianca, ByteDance e Oracle, il presidente sarebbe intenzionato a bloccare l’accordo. Per questioni di sicurezza nazionale, WeChat e TikTok saranno bloccati a partire da domenica 20 settembre.

Reuters, citando un “alto funzionario del Commercio”, afferma che l’ ordine è imminente. Alle 7:44 AM Eastern Time, la CNBC in onda ha confermato il divieto della transazione. Entrambe le sedi notano che il presidente potrebbe ancora revocare il divieto, ma sembra un’ipotesi piuttosto remota.

L’ordine non impedisce alle società statunitensi di fare affari con WeChat al di fuori degli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli utenti, l’ordine imporrà di eliminare le app dagli App Store di Google e Apple. Non è chiaro quale sorte toccherà all’app già installata sugli smartphone di alcuni utilizzatori, ma considerando che non esiste un “firewall nazionale” che impedisce le connessioni, sarebbe tecnicamente possibile che l’app continui a funzionare per quanti l’avessero già installata. Qualsiasi divieto di contenuto dovrebbe essere gestito a livello di ISP o di data center.

Teoricamente, Apple e Google potrebbero utilizzare “kill switch” ben pubblicizzati per eliminare app dai dispositivi degli utenti. Non è chiaro se Google o Apple lo faranno senza prima un ordine della magistratura. Ad ogni modo I termini di servizio di TikTok e WeChat danno a entrambe le sedi il diritto di eliminare il contenuto degli account utente esistenti.

Ad agosto, Trump ha firmato un ordine esecutivo che avrebbe effettivamente vietato TikTok negli Stati Uniti nel caso in cui la società madre ByteDance non avesse venduto a una società USA. L’ordine ha fissato la scadenza del 20 settembre prima del blocco totale dell’app.

