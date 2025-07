Realme C71 è l’Android economico che sorprende

Al prezzo di 169,99 euro (in sconto lancio su Amazon) Realme C71 scardina quello che gli utenti si aspettano da un terminale Android economico, grazie a una serie di specifiche tecniche tipiche dei modelli di fascia superiore.

Spicca la batteria da ben 6.000 mAh, capacità record per questo segmento, che assicura fino a due giorni di utilizzo con una sola ricarica. Non solo: supporta la ricarica rapida a 45W e anche lquella inversa a 6W per ricariche d’emergenza per auricolari, cuffie e altri dispositivi.

L’ampio schermo da 6,72” è un pannello LCD con risoluzione da 720 x 1.604 pixel e luminosità massima di 725 nits, un po’ limitata per l’uso all’aperto e sotto la luce diretta del sole. Notevole invece la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, anche questa solitamente riservata ai modelli più costosi, che assicura immagine fluide con qualsiasi tipo di contenuto.

Realme C71 è anche tra i primi Android di fascia economica ad offrire una resistenza agli urti di livello militare: riesce a superare indenne cadute fino a un’altezza massima di 1,5 metri. Resiste anche contro polvere, liquidi e schizzi.

Mette a disposizione una fotocamera posteriore da 50 MP supportata da AI, una frontale da 5 MP, sensore di impronte digitali laterale, un alloggiamento per schedine SD per espandere la memoria e jack cuffie da 3,5 mm. Sul retro è presente un anello luminoso a LED per avvisi visivi che si attiva per notifiche e ricarica.

Per contenere costi e prezzo il terminale funziona con processore Unisoc T7250 octa core con 8 GB di memoria RAM e spazio di archiviazione di 256 GB. Il costruttore assicura prestazioni superiori, anche con i videogiochi, in particolare Realme C71 offre partite a 60 FPS costanti per un’ora in Mobile Legends Bang Bang.

Il sistema operativo è realme UI 6.0 basato su Android 16. La configurazione è completata da supporto 4G e 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2.

Realme C71, prezzo e disponibilità

Il terminale in versione 8+256GB è disponibile in due varianti di colore, White Swan e Forest Owl, al prezzo di vendita di 169,99€: è possibile acquistarlo in offerta lancio da questa pagina di Amazon al prezzo di 149,00 euro.

