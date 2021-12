realme GT 2 Pro sarà tra i primi con Snapdragon 8 Gen 1

In occasione del Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2021, realme, tra i marchi di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha annunciato che sarà uno dei primi produttori a lanciare uno smartphone alimentato dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1. Il nuovo flagship prenderà il nome di realme GT 2 Pro e rappresenterà il primo prodotto Pro della serie realme GT e il primo terminale flagship premium di realme ad oggi.

Il vicepresidente di realme Chase Xu ha dichiarato che Qualcomm Technologies è sempre stato uno dei più importanti collaboratori di realme e che l’azienda ha già iniziato lo sviluppo del realme GT 2 Pro alcuni mesi fa, pronta a fornire un vero e proprio prodotto di punta di fascia alta che supererà le aspettative dei giovani utenti di tutto il mondo.

realme ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm Technologies fin dal suo esordio per portare decine di smartphone di alta qualità e dalle potenti prestazioni ai consumatori, permettendo anche il passaggio dal 4G al 5G. Nel 2021, realme è stato uno dei primi produttori a utilizzare i processori Qualcomm Snapdragon 888 e 870G 5G. I modelli realme GT Master Edition 5G, con Snapdragon 870, e realme GT, con Snapdragon 888, sono stati ampiamente apprezzati dai mercati di tutto il mondo.

Con potenti prestazioni e funzionalità 5G, Snapdragon 8 Gen 1 ha ampliato nuove possibilità per lo sviluppo del nuovo flagship realme GT 2 Pro, in particolare nel comparto gaming, nella capacità AI e nel 5G, spingendo l’esperienza dell’utente a un livello superiore. realme continuerà a collaborare con Qualcomm Technologies per offrire ai giovani utenti di tutto il mondo una nuova esperienza e performance di ultima generazione.

Purtroppo nel comunicato non vengono offerte ulteriori anticipazioni sulle caratteristiche tecniche, funzionali e di design del terminale: macitynet tornerà a parlare di realme GT 2 Pro non appena ci saranno novità al riguardo.

