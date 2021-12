Nothing ear (1) arrivano anche in Black Edition

Nothing annuncia la nuova edizione Black dei suoi primi dispositivi che hanno registrato il tutto esaurito, gli auricolari ear (1). I leggerissimi auricolari true wireless hanno mantenuto la loro classica custodia trasparente, mentre presentano una nuova finitura fumé e una colorazione nero opaco degli auricolari in silicone e dell’involucro interno.

Offrono fino a 34 ore di riproduzione con la custodia, driver di 11,6 mm e cancellazione attiva del rumore, gli auricolari Nothing ear (1) Black Limited Edition da 99 € hanno le stesse funzioni degli apprezzati ear (1) originali.

Il marchio con sede a Londra ha confermato che gli ear (1) sono ora carbon neutral. Nothing ha lavorato con terze parti riconosciute a livello internazionale, come SGS con sede a Ginevra, per valutare in modo indipendente e neutralizzare l’impronta di carbonio del suo primo prodotto. L’impronta di carbonio di 1,78 kg degli ear (1) sarà visibile su una nuova etichetta di imballaggio, che l’azienda spera permetterà agli utenti di fare acquisti più consapevoli.

«Nothing è qui per fare la differenza in positivo. I nostri nuovi ear (1) a zero emissioni sono il primo passo nel nostro viaggio verso la sostenibilità» dichiara Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing, in precedenza cofondatore di OnePlus. «Con gli ear (1) abbiamo dimostrato che le nuove idee, dal design alla distribuzione, possono entrare in contatto con gli utenti e riportare quel senso di emozione che è mancato nel nostro settore. Speriamo che questa black edition attiri sempre di più l’attenzione nei mesi a venire e che più brand tecnologici aggiungano l’etichetta che indica l’impronta di carbonio ai loro prodotti».

Prima delle vendite ufficiali, Nothing rilascerà le prime 100 unità di ear (1) black edition, che saranno incise individualmente con i numeri da 1 a 100. In una prima fase i clienti saranno in grado di acquistare le unità in edizione limitata esclusivamente presso il Nothing Kiosk, un nuovo temporary shop che sarà aperto dalle 11:00-19:00 GMT a partire dal 4 dicembre a Seven Dials, Covent Garden a Londra. Le scorte saranno limitate e disponibili in base all’ordine di arrivo.

Le vendite degli ear (1) black edition inizieranno il 13 dicembre alle 12:00 attraverso i partner dell’azienda e sul sito nothing, dove i clienti potranno anche effettuare acquisti tramite Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) e Dogecoin (DOGE). Questa opzione di pagamento sarà disponibile in paesi selezionati, tra cui l’Italia.

Nothing ha recentemente celebrato il suo primo anniversario. I suoi primi ear (1) sono stati uno dei lanci di prodotto più curiosi e attesi dell’anno: l’azienda è arrivata a spedire oltre 220.000 unità fino ad oggi.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche di Nothing ear (1) che valgno anche per il nuovo modello Black Edition:

Suono pulito: gli ear (1) black edition sono realizzati con precisione per offrire un suono ricco e coinvolgente. Teenage Engineering ha regolato sia il software, sia l’hardware per garantire prestazioni avanzate di bassi, medi e alti, con un driver da 11,6 mm e una spaziosa camera d’aria.

Resistenza al sudore e agli spruzzi d’acqua: ciascun auricolare è dotato di un design a rete composito con una classificazione IPX4 per una migliore resistenza al sudore e all’acqua.

Cancellazione del rumore: offrono tre impostazioni di cancellazione attiva del rumore per regolare il suono. La modalità Light permette di impostare una cancellazione moderata del rumore, mentre la modalità Maximum è utile in ambienti più rumorosi, come l’aereo o un ufficio. Quando poi si è pronti a tornare a essere vigili nell’ambiente circostante, si attiva la modalità Transparency.

Tecnologia Clear Voice: per chiamate chiare e definite, gli ear (1) sono stati sviluppati per ridurre il rumore di fondo che distrae, come il vento, grazie all’integrazione di tre microfoni ad alta definizione. Mentre si parla, algoritmi avanzati analizzano l’input, facendo riferimento a oltre un milione di combinazioni di voce e suono, anche il rumore del vento fino a 40 km/h. Gli algoritmi usano ciò che hanno appreso per cancellare i rumori circostanti, per offrire un parlato e voce chiari e accurati.

Autonomia: con una carica i due auricolari offrono fino a 5,7 ore di ascolto e fino a 34 ore con la custodia. La custodia compatta offre la ricarica veloce: caricando la custodia per 10 minuti si ottengono fino a 8 ore di carica per un giorno di utilizzo. I Nothing black ear (1) si ricaricano senza fili e sono compatibili con tutti i caricatori Qi.

L’App ear (1): si possono personalizzare le impostazioni dei black ear (1) come equalizzazione e gesti di controllo con l’app di ear (1), disponibile per iPhone e Android, e si può accedere a funzionalità come Trova il mio Earbud, In-Ear Detection, Fast Pairing e altro ancora.

Il primo modello degli auricolari Nothing ear (1) sono disponibili anche da questa pagina di Amazon al prezzo leggermente scontato di 96 € invece del prezzo di listino di 99 €: è già indicato anche il nuovo modello Black Edition che con ogni probabilità sarà reso disponibile nei prossimi giorni.