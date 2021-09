realme GT Master Edition in Italia è in sconto il 6 e il 7 settembre

realme, marchio che ha recentemente celebrato il traguardo di 100 milioni di telefoni venduti in tutto il mondo, ha presentato realme GT Master Edition in Italia, il primo dispositivo sul mercato europeo con processore 5G Qualcomm Snapdragon 778G.

E così, realme GT Master Edition debutta anche in Italia, accompagnato da una promozione di lancio che vede protagonista il modello con configurazione RAM/ROM da 6 GB + 128 GB. Soltanto per il 6 e il 7 settembre sarà in vendita su Amazon e sui siti ufficiali di Unieuro, Tim e realme a 299 euro anziché 349 euro. Clicca qui per cquistarlo.

Nato dalla collaborazione tra realme e il designer Naoto Fukasawa, GT Master Edition è stato recentemente insignito dell’iF Design Award 2021. Il celebre industrial designer giapponese ha progettato la parte posteriore del modello Voyager Grey, in pelle vegana e caratterizzata da una particolare trama in rilievo che ricorda quella dei trolley.

Oltre al modello firmato da Naoto Fukasawa, chiamato Voyager Grey, realme GT Master Edition è acquistabile in Italia in altre due eleganti colorazioni: Cosmos Black e Luna White, rispettivamente ispirati alla misteriosa immensità dello spazio e al chiaro di luna.

A livello di caratteristiche tecniche, questo terminale Android integra il processore 5G Qualcomm Snapdragon 778G, realizzato con processo a 6 nanometri, ed eredita dal capostipite della serie realme GT il sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Quanto al reparto multimediale, GT Master Edition dispone di una fotocamera frontale Sony da 32 MP, con sensore principale da 64 MP affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare da 119° e una lente macro.

realme GT Master Edition vanta un display Samsung AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz. La luminosità massima è pari a 1.000 nit, mentre il rapporto schermo-corpo raggiunge il 91,7%. La batteria da 4.300 mAh supporta la ricarica rapida SuperDart a 65W, che consente di arrivare al 100% di carica in soli 33 minuti.

Solo oggi e domani potete acquistarlo al prezzo lancio di 299 euro, direttamente su Amazon.