realme 8i, ecco lo smartphone da 120Hz ad un prezzo competitivo

Uno tra i brand di smartphone in più rapida crescita negli ultimi anni, realme, annuncia l’arrivo di uno smartphone con display a 120hz dal prezzo ultra contenuto. Si tratta di realme 8i, lo smartphone più economico con uno schermo con questa velocità di aggiornamento.

sarà presentato ufficialmente il 14 ottobre e, come già annunciato, tra le sue caratteristiche di spicco gode di un display a 120Hz, anche se punta moltissimo sul rapporto qualità prezzo. Lo stesso giorno verrà presentato un secondo entry level dotato di processore octa-core, realme C11 2021.

La serie 8 di realme è stata apprezzata dagli utenti, per via del suo rapporto qualità prezzo, ma il nuovo modello realme 8i regalerà certamente un’esperienza ancor più fluida grazie allo schermo da 120Hz. Non solo, sarà spinto dal processore Helio G96, primo smartphone che ne è equipaggiato in Europa e grazie al quale, probabilmente, si riuscirà ad avere un prezzo prezzo davvero conveniente.

Per quanto riguarda l’altro modello, invece, realme C11 2021, disporrà di un processore octa-core, una batteria massiccia ed una capacità di standby incredibilmente lunga. Ed ovviamente, avrà un prezzo accessibile a tutti.

Nell’attesa dell’evento ufficiale che sveli finalmente i due dispositivi, ricordiamo che lo scorso 22 settembre, realme è stata inserita da Counterpoint nella classifica Top 6 globale di produttori di smartphone.