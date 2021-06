Arriva realme GT, un flagship phone a 499 Euro

Non è più nuovo all’interno del panorama smartphone, tanto da essersi meritata i favori di gran parte del pubblico e critica. Parliamo di realme, che dopo la serie 8, ha presentato adesso il flagship realme GT,con il chipset Qualcomm Snapdragon 888 e un design in pelle bicolore.

Il terminale è ispirato alla velocità, e propone al suo interno caratteristiche d’eccezione, ad iniziare da un sistema di raffreddamento VC in acciaio inossidabile per mantenere le temperature sotto controllo, in favore di prestazioni sempre scattanti. Ovviamente, non manca uno sguardo attento al prezzo, sempre competitivo e contenuto.

Che si tratti di un flagship phone lo si capisce immediatamente dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888, proprio come ci si aspetta da un top di gamma. Il retro è caratterizzato, a seconda dalle versioni, da un design in vetro con un motivo 3D che riflette la luce, o da una versione in pelle vegana con una trama volta a trasmettere un’idea di accelerazione che rimanda alle auto da corsa.

Quale che sia la versione prescelta, realme GT è dotato di una nuova RAM LPDDR5 e una memorie UFS 3.1. Insieme a un Cortex-X1 più potente e più grande e tre core A78 ad alte prestazioni, le performance della CPU dello smartphone sono aumentate del 20% e il consumo energetico si è ridotto del 50% rispetto alla generazione precedente.

come già accennato, e questo farà la felicità dei gamer all’ascolto, il dispositivo dispone di un sistema di raffreddamento VC (a camera di vapore) in acciaio inossidabile, che durante i test di laboratorio ha dimostrato una potenza di raffreddamento maggiore del 50% rispetto a un tradizionale sistema VC in rame, in grado di ridurre di 15°C la temperatura interna della CPU.

realme GT pesa meno di 186 g, e ciò nonostante è dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica SuperDart da 65 W, che consente di caricare completamente lo smartphone in soli 35 minuti.

Altre caratteristiche:

Schermo – display Samsung Super AMOLED da 6,43 pollici a 120 Hz ;

; Sensori di luminosità – I sensori anteriori e posteriori offrono 4.096 livelli di luminosità automatica;

Audio immersivo – Lo smartphone ha altoparlanti Dolby Atmos Dual Stereo, audio Hi-Res un jack audio da 3,5 mm con bassa latenza e bassa interferenza;

Fotocamera – tripla fotocamera Sony da 64 MP con una nuova modalità per ritratti notturni;

con una nuova modalità per ritratti notturni; Sistema operativo – realme GT è uno dei primi dispositivi a supportare Android 12 Beta 1;

1; modalità GT – Disponibile solo per la serie realme GT include la modalità ad alte prestazioni per l’intera scena e un’ulteriore ottimizzazione dei giochi ad alta frequenza,

Prezzi e disponibilità

A partire dal 21 giugno realme GT sarà disponibile in Italia in due varianti, 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB.

Il 21 e 22 giugno la versione 8 GB + 128 GB sarà disponibile a 399 euro anziché 449 euro sul sito di realme. Dal 21 al 25 giugno la versione 8 + 128 GB sarà in promozione anche su AliExpress.

Il 21 e 22 giugno la versione 12 GB + 256 GB sarà disponibile a 499 euro anziché 599 euro sul sito di realme e su Amazon in occasione di Amazon Prime Day.