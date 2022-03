Recensione 1MORE PistonBuds Pro, l’ANC funziona anche sulle low cost

Il panorama degli auricolari true wireless è ormai particolarmente affollato e non si contano più i protagonisti all’interno di questo settore. La lotta tra i vari brand alla conquista di un posto d’eccezione in questo campo passa anche per la fascia media, quella che tenta di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo. In questa gara ci mettiamo certamente 1MORE, che con le sue 1MORE PistonBuds Pro riescono certamente a far bene. Ecco la nostra prova sul campo.

Storicamente i prodotti 1MORE, pur non essendo tecnicamente una parte dell’ecosistema di Xiaomi, sono stati sempre associati al marchio cinese, perché al loro interno si è sempre apprezzato lo spirito Xiaomi. A fondare l’azienda sono stati tre ex manager di Foxconn, l’azienda che costruisce una larga parte dei prodotti Apple. Del resto il CEO di 1More Gary Hsieh, è stato il manager Foxconn che gestì l’accoro tra Apple e Foxconn per la costruzione del primo iPod.

La confezione

Come capita sempre all’interno di questa fascia di prezzi, i produttori mirano più alla sostanza, che non alla forma. Anche 1MORE ha scelto, allora, di focalizzare l’attenzione sulla qualità degli auricolari in sé, piuttosto che spendere parte del budget per la confezione.

Si tratta di una semplice scatola di cartone, certamente resistente, ma non troppo curata. Al suo interno il case che ospita già gli auricolari, i classici gommini di diverse misure, per adattare al meglio l’auricolare all’orecchio, e il cavetto di ricarica USB-C per ricaricare il case e, conseguentemente, gli auricolari stessi. C’è, dunque, tutto l’occorrente per utilizzare gli auricolari sin da subito, niente di più, niente di meno.

Come sono fatte

Partiamo dalla custodia di ricarica, che è il primo elemento con cui si viene a contatto quando si apre la confezione di vendita. Ben fatta, piccola e facilmente trasportabile, non troppo originale comunque. Sulla parte alta spicca, su una superficie più lucida, il logo 1MORE, mentre la parte più bassa è di plastica nera opaca. L’abbiamo messa a dura prova nelle settimane di utilizzo, trasportandola in tasca, in borse e zaini: il risultato è che la plastica, ovviamente, subisce dei micro graffi, ma nel complesso il case è sopravvissuto bene alla prova trasporto.

Gli auricolari sono molto piccoli, e dunque saranno un’ottima scelta per chi ama le soluzioni praticamente invisibili. Si tratta di auricolari a bottone, nel vero senso della parola, dunque senza le aste stile AirPods. Molto semplici alla vista, godono solo del logo 1MORE stampato su ciascun padiglione, che oltre al lato estetico, ha anche una funzionalità semplice, ma importante: la forma del logo aiuta a riporre sempre correttamente, a primo colpo, l’auricolare all’interno della custodia di ricarica, fungendo quasi da guida.

Gli auricolari si indossano molto bene, risultano comodi all’orecchio, e dopo aver trovato il gommino in silicone della giusta misura, isolano dall’ambiente circostante molto bene. Durante le nostre prove le abbiamo indossate per parecchio tempo, sia in aereo, che sui treni, e mai abbiamo sentito la necessità di toglierle per via di fastidi o dolori.

La forma a bottone aiuta ad estrarle facilmente dal case di ricarica, così come facile risulta anche riporle. Non sono auricolari con alette, per cui è difficile consigliarle per il jogging, anche se in effetti abbiamo provato a indossarle durante la corsa all’aperto con risultati sufficienti.

Invece, ci sentiamo più di consigliarle durante le passeggiate, quando si viaggia sui mezzi o si sta fermi alla scrivania: in questi contesti non sembrano sportassi minimamente dal padiglione auricolare, e durante le nostre prove non sono mai cadute dall’orecchio.

Per quanto riguarda il controllo, le 1MORE PistonBuds Pro optano per i comandi soft touch. Considerando che la superficie in cui poggia il dito è completamente lineare, i tipo risultano semplici e sempre precisi. E’ possibile tramite app personalizzare i controlli, scegliendo input differenti per doppio tap e triplo tap. Da segnalare che è possibile tramite comandi soft attivare le modalità ANC e Trasparenza, che possono essere anche attivate da app.

Per farlo è sufficiente mantenere la pressione del dito sul padiglione destro (trasparenza e off) o sinistro (ANC). Solo dall’app, invece, è possibile attivare anche la l’opzione low latency, che permette di ridurre l’input lag per i giochi. Abbiamo notato che funziona discretamente, anche se rimane un micro lag, che si nota ad esempio anche nei vlog o nelle live stream, quando chi parla è in primo piano.

Quello che proprio non ci è piaciuto dell’app è la sezione suoni rilassanti. L’idea è davvero bella, poter ascoltare rumori bianchi dall’app, selezionando tra vento, tempeste, fuoco, e altro ancora. Peccato che la realizzazione sia pessima: i suoni sono file audio di pochissimi secondi, che si ripetono in loop, con uno stacco tra la fine del suono e l’inizio dello stesso. Più che rilassare, sono snervanti. Inutilizzabili.

Come funzionano

Rispondiamo subito alla domanda. Decisamente bene. Suono pulito, avvolgente e caldo, con i bassi che si fanno sentire, soprattutto sfruttando l’equalizzatore presente all’interno dell’app, dove è possibile selezionare una opzione per il booster dei bassi.

Assolutamente godibile qualsiasi tipo di musica, e anche la voce viene messa in risalto, sempre grazie alla possibilità di selezionare un’apposita modalità di riproduzione tramite equalizzatore presente all’interno dell’applicazione.

Le cuffie propongono un tono caldo e avvolgente, che si accentua ancor di più nel caso in cui si attiva la cancellazione del rumore. A proposito di questa tecnologia, per quel che costano queste 1MORE PistonBuds Pro è tra i migliori. L’ANC normale funziona egregiamente bene, tanto che in aereo o sui treni, siamo riusciti completamente ad isolarci, e a non sentire il suono dei motori, o delle rotaie, complice naturalmente anche la musica dei sottofondo a tutto volume. C’è da dire, comunque, che anche a musica spenta, l’ANC si fa assolutamente sentire, e riesce da solo ad attenuare gran parte del rumore sui mezzi.

Allo stesso modo, la modalità trasparenza è altrettanto godibile. Questa permette di amplificare di molto i rumori di sottofondo, anche se aumentando il volume al massimo difficilmente riuscirete a percepire in modo chiaro le voci esterne. Certo è che, a musica spenta, la modalità trasparenza permette di interloquire con qualcuno, senza dover rimuovere le cuffie.

Qualità della chiamata

Ottime anche in questo. Le 1MORE PistonBuds Pro ci hanno consentito di effettuare chiamate handsfree senza alcun problema, e con tanto di mascherina FFP2 indossata. Importante, soprattutto in questo periodo. Con questi auricolari, dunque, si possono affrontare conversazioni di medio lunga durata, ricevendo una voce cristallina dal nostro interlocutore, che ci ascolta sempre in modo chiaro, anche se in alcune occasioni la nostra voce è stata percepita leggermente fredda.

Autonomia e ricarica

Il produttore dichiara 7,5 ore di riproduzione con una singola carica, che ci sembra un dato un po’ troppo ottimistico, soprattutto se si esagera con il volume e la modalità ANC. Ad ogni modo, dopo averle utilizzate per un intero weekend in modo particolarmente intensivo, siamo rimasti con il 60% di carica residua al case, e cuffie praticamente sempre cariche al 100%.

Conclusioni

Se guardiamo al prezzo attuale di 59 euro, queste cuffie risultano certamente da promuovere. E’ vero, la fascia media inizia ormai da 39 euro, ma queste 1MORE PistonBuds Pro propongono una modalità ANC davvero utilizzabile e funzionante. Si indossano bene, suonano bene, non ci sono motivi per non sceglierle.

Queste 1MORE PistonBuds Pro sono l’ennesimo esempio di come al giorno d’oggi si possano acquistare dei buoni auricolari senza spendere cifre ben più elevate.

PRO

Qualità audio generale

Elevata autonomia

ANC buono

Rapporto qualità Prezzo

CONTRO

Sezione rumori bianchi snervante

Prezzo e disponibilità

Il listino è di 59,99 euro, potete acquistarle in bianco o nero direttamente a questo indirizzo.