Saturimetro in super offerta a soli 15 euro con spedizione gratuita

Disponibili due nuove offerte per chi è alla ricerca di un saturimetro (o pulsossimetro) ad un prezzo interessante, che parte da soli 15 euro circa.

Per chi non conoscesse il prodotti, il pulsossimetro da dito è un comodo apparecchio utile per misurare accuratamente la frequenza del polso (PR), i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e l’indice di perfusione (PI).

Grazie al suo display LED, può mostrare chiaramente i dati raccolti: funziona attraverso un solo pulsante ed è molto facile da usare sia in ambito famigliare, in ospedale o in altri ambienti in cui può essere utile una diagnostica di questo tipo.

Nel caso specifico sono disponibili due diverse offerte, che si distinguono sostanzialmente per i colori del dispositivo e per la presenza di un piccolo sacchetto per il trasporto, che potrebbe essere più o meno utile a seconda delle esigenza dell’utente. Per il resto le caratteristiche sono identiche.

Il saturimetro senza sacchetto è in vendita da questo link diretto al prezzo di circa 15 euro.

Il saturimetro con sacchetto è in vendita da questo link diretto al prezzo di circa 18 euro.

In entrambi i casi la spedizione per l’Italia è gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.