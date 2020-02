Recensione Alfawise P2, il mini purificatore d’aria per tutti

Tra i prodotti che nel corso degli ultimi mesi hanno preso piede anche nelle case italiane ci sono i purificatori. Non si tratta di un prodotto particolarmente recente, ma l’ingresso sul mercato di alcuni importanti produttori cinesi (come Xiaomi) che, come sempre sono in grado di fare, spingono forte sul rapporto tra prezzo e prestazioni, ha messo questi oggetti per la casa alla portata di tutte le tasche. Nella nicchia si è infilata and Alfawise con il suo P2.

Alfawise P2 il design

Alfawise P2 si presenta come un prodotto che ottimizza, appunto, prezzo e prestazioni. Ma non per questo rinuncia fin dalla sua prima apparizione fuori dalla scatola a qualche elemento di interesse. Si tratta di un dispositivo piuttosto compatto, di forma cilindrica con la sommità troncata in diagonale. È alto appena 40 centimetri e ha un diametro di venti centimetri e presenta un peso di appena un paio di chili.

È quindi possibile immaginare questo dispositivo come un accessorio da spostare nei punti della casa dove serve. La plastica di colore bianco è di discreta qualità. Tra gli altri dettagli notevoli di un design che è stato anche premiato ad IF Design Awards 2019, c’è la luce soffusa verde che emette nella parte superiore, la griglia a raggiera e i controlli touch.

Alfawise P2 le funzioni

Stiamo parlando di un purificatore d’aria low cost, quindi con funzioni semplificate. Al contrario di altri prodotti di fascia più alta non ci sono sensori per analizzare la qualità dell’aria dell’ambiente, né raggi laser o infrarossi. Il pannello non ha neppure un display con informazioni su umidità e temperatura dell’ambiente, presenti su alcuni dei concorrenti.

Di fatto si tratta di un purificatore basico, privo delle funzioni accessorie più “smart” che cede per mantenere un prezzo basso favore di quelle che sono il “core business” di un purificatore, quindi la pulizia dell’aria e la riduzione degli odori.

Internamente il P2 ha un filtro a tre livelli che sembra molto simile (e funzionalmente identico) a quello di ben noti purificatori d’aria di Xiaomi. Il primo filtro si occupa di rimuovere le particelle più grandi come i peli degli animali o la lanugine.

Il secondo filtro è un classico filtro HEPA capace di catturare particelle fino a 0,3 micron; si tratta del filtro che Alfawise indica come fondamentale per ripulire un ambiente dal particolato PM 2.5; ma anche gli acari vengono catturati da questo tipo di filtro.

Infine abbiamo un filtro ai carboni attivi che ha il solo scopo di purificare l’aria dagli odori fastidiosi che spesso entrano o si generano nelle case, in cucina, in bagno o in una cantina.

Alfawise P2 come va

Come abbiamo accennato stiamo parlando di un purificatore che potremmo definire come entry level. Lo dicono le specifiche dettate dalla stessa Alfawise: il CADR, il Clean Air Delivery Rate, ovvero la capacità di ripulire l’aria dal particolato, arriva a 110 M3 l’ora, un dato poco sopra la sufficienza. Del resto il motore ha una potenza di solo 35W.

Il produttore raccomanda l’Alfawise P2 per una stanza di una superficie tra i 15 e i 20 Mq, ma facendo qualche conto è probabile che si debbano assestare le ambizioni per un uso efficiente a 10/15 metri metri quadrati equivalenti ad una piccola cucina o un piccolo bagno.

Noi l’abbiamo sperimentato per alcuni giorni, per una decina di ore complessive, in una cucina di una quindicina di metri quadrati ottenendo risultati buoni per quanto riguarda la pulizia dell’aria dagli odori molesti che si sprigionano in ambienti come questi: puzza di fritto, odori che arrivano agli scarichi e dall’utilizzo della lavastoviglie.

Abbiamo anche notato che il purificatore aveva catturato e trattenuto una certa quantità di polvere e peli di gatto nel filtro primario. Poco o nulla possiamo dire della capacità di trattenere il PM 2.5; fortunatamente chi scrive vive fuori da una grande città con pochi problemi di inquinamento di questo tipo.

Ottima la silenziosità. Al nostro Apple Watch abbiamo rilevato alla massima velocità delle tre disponibili appena 55 db. Può quindi essere usato anche in una camera da letto.

L’Alfawise P2 che abbiamo provato è la versione Wi-Fi, quindi controllabile attraverso l’app Smart Life di Tuya.

Grazie l’app è possibile programmare l’accensione e lo spegnimento e svolgere altre regolazioni come attive un time o la velocità dell’uscita dell’aria. Alfawise P2 È anche compatibile con le funzioni di controllo vocale di Alexa; nulla comunque di indispensabile.

In conclusione

Alfawise P2 è un purificatore d’aria con un design piacevole che nasce per dare a tutti la possibilità di avere un casa un accessorio capace di catturare polvere, pulviscolo e ripulire le stanze dagli odori molesti. Per arrivare a questo mette da parte le funzioni più avanzate e riduce il volume di aria trattato.

Il risultato è così un purificatore molto economico che se usato nel contesto per cui è progettato, una piccola cucina, un piccolo bagno o magari una roulotte o un camper, è in grado di fare il suo dovere. In particolare ci pare un’ottima soluzione per chi fatica a tollerare gli odori molesti e chi vive in ambienti dove si genera facilmente polvere.

Si deve solo considerare che per avere reale efficacia su una grande stanza o, peggio, di un intero appartamento non è questa la soluzione cui affidarsi.

Prezzo e disponibilità

Alfawise P2 si acquista al prezzo di 58 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.