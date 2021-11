Black Friday, tutti gli smartphone Android in offerta su Amazon

In questo Black Friday 2021, tra le offerte, non potevano certamente mancare gli smartphone Android. Si tratta pur sempre di una delle categorie più apprezzate dai nativi digitali, e questa può essere anche l’occasione giusta per anticipare i regali di Natale, spendendo bene, e senza ridursi all’ultimo secondo. Ecco tutti gli smartphone Android in offerta su Amazon per questo Black Friday 2021 fino al 29 Novembre. Ci sono davvero tutti i marchi più noti, e offerte per tutte le tasche.

OnePlus

Si parte con uno dei marchi che, più, negli ultimi anni, ha saputo “coccolare” l’utenza, proponendo prodotti di qualità, con un rapporto qualità prezzo davvero impareggiabile. Tanti i modelli in sconto, da quelli più economici, ai veri top di gamma. Chiunque voglia investire su OnePlus non sbaglierà di certo. Tra i punti di forza di questo brand lo schermo, che risulta essere davvero fluido anche nella fascia media: solo per citare un esempio, OnePlus Nord in sconto a 299 euro propone un display a 90 hz. Di seguito la lista di tutti i terminali in sconto su Amazon:

OnePlus NORD (5G) Smartphone 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz, 8GB RAM + 128GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Gray Onyx) In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD Smartphone 6.44”, 5G, Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, Grigio (Onyx Grey) In offerta a 365,99 € – invece di 499,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OnePlus NORD Smartphone with Quad Camera, Dual SIM. Now with Alexa Built-in, (5G) 12 GB RAM 256 GB, Blu In offerta a 365,99 € – invece di 499,00 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8T Smartphone 6.55 “120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver) In offerta a 399,99 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8 Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 8 GBRAM + 128GB Memoria, Fotocamera Tripla, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Nero (Onyx Black) In offerta a 399,99 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OnePlus 8 Pro Smartphone 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 12 GB RAM+256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Alexa Hands-Free, Dual Sim, 5G, Verde (Glacial Green) In offerta a 619,99 € – invece di 1.019,00 €

sconto 39% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OPPO

Probabilmente un brand noto a partire dagli ultimi due anni. La società si è fatta strada anche nel palco dei top di gamma, proponendo la serie X3, dotata di caratteristiche importanti. Al momento la serie che più attirerà i fan del brand è la Reno 6, in grado di proporsi con un design da vero top di gamma, ma con un prezzo da fascia media, ancor di più grazie al Black Friday Amazon. Ecco tutti gli sconti del brand

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43‘’ FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black In offerta a 429,99 € – invece di 499,99 €

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55‘’ FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib.+ ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Arctic Blue In offerta a 729,99 € – invece di 799,99 €

sconto 9% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Realme

Come sopra, anche realme si è fatta largo nel mercato solo negli ultimi anni, con una crescita velocissima. Il marchio si pone, ad oggi, come punto di riferimento per la fascia media. Punta tanto sul reparto multimediale, ma anche nello schermo, che in alcuni modelli low cost è addirittura da 120 hz. Da segnalare, tra le offerte, realme 8, che si acquista a meno di 200 euro.

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5″, Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 4+64GB, Cross Blue In offerta a 119,00 € – invece di 149,99 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Viola spaziale In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+128GB, Nero spaziale In offerta a 179,00 € – invece di 194,61 €

sconto 8% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4”, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria da 5.000mAh, Dual Sim, NFC, 8+128GB, Silver In offerta a 199,00 € – invece di 259,00 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, NFC,8+256GB, Grigio (Voyager Grey) In offerta a 349,00 € – invece di 399,00 €

sconto 13% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Emporia ACTIVE4g – Telefono Cellulare 4G, Display 2.31″ a colori, Tasti Grandi, Tasto SOS, Basetta di ricarica, Fotocamera, Bluetooth, Black (Italia) In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Emporia SMART.4 – Smartphone 4G, Display 5”, 32GB, 3GB RAM, Fotocamera 13 Megapixel, Tasto SOS, Interfaccia semplificata, Accesso facile Whatsapp, Android 10, Black (Italia) In offerta a 144,99 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Emporia SMART.5 – Smartphone 4G, Display 5.5″ HD+, 32GB, 3GB RAM, Tripla Camera, Android 10, Batt. 3550mAh, Black [Italia] In offerta a 208,99 € – invece di 249,90 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Huawei

Seppur privata dei servizi Google, Huawei riprova a riprendersi la scena e nel recente passato lo ha fatto lanciando Nova 9. Si tratta di un terminale esteticamente raffinato, dalle linee pulite e accattivanti, che ha dalla sua una fotocamera Ultra Vision da 50 MP, e un display con refresh rate di 120 hz. Al momento viene proposto con uno sconto di 50 euro grazie al Black Friday in corso.

HUAWEI nova 9 Smartphone, Fotocamera Ultra Vision da 50 MP, Display OLED a 120 Hz, Batteria di lunga durata con HUAWEI SuperCharge da 66 W, 8GB + 128GB, EMUI 12, con adattatore Ap52, Black In offerta a 449,00 € – invece di 499,90 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Panasonic

Non solo smartphone per il Black Friday 2021 di Amazon. Panasonic, ad esempio, sconta alcuni dei suoi telefoni cellulari. Si tratta dei noti dispositivi a conchiglia, che non sono dotati delle funzioni intelligenti che spopolano ormai su tutti gli smartphone Android, e che rientrano nella categoria dei featured phone, ossia di quei telefoni che – sostanzialmente – propongono funzioni basilari e fondamentali, dunque chiamate messaggi, e poco altro. Utilissimi a chi, ad esempio, volesse disporre di un secondo numero solo per ricevere o effettuare chiamate: dalla loro hanno il prezzo di poche decine di euro, e una durata della batteria che gli odierni smartphone si sognano.

Panasonic KX-TU400EXC Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Ideale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Azzurro In offerta a 31,99 € – invece di 59,99 €

sconto 47% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TU446EXB Telefono Cellulare Facilitato, Compatibile con Apparecchi Acustici, Ottimo per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, 600 Ore di Autonomia, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 89,99 €

sconto 44% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

BlackView

Il brand è noto, sopratutto, per i suoi rugged phone, anche se di recente ha moltiplicato la niea di smartphone tradizionali. Se volete spendere davvero poco, nella fascia di prezzo superiore ai 100 euro, allora potrebbero fare al caso vostro. Esteticamente si rifanno agli smartphone più moderni sul mercato, con linee minimali ed eleganti.

Android 11 Smartphone, Blackview A70 Smartphone Offerta con 5380mAh Batteria. Octa Core 3 GB RAM + 32 GB ROM. Schermo Full HD+ 6.517″. In offerta a 89,24 € – invece di 109,99 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Android 11 Smartphone. Blackview A90 Smartphone Offerta. MediaTek Octa-Core Processor. 4GB RAM + 64GB ROM. 6.39” incell Display. In offerta a 135,99 € – invece di 159,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Motorola

Probabilmente è uno dei marchi, ad oggi, (ingiustamente) sottovalutati. Motorola propone dispositivi davvero affidabili, che nel quotidiano si mostrano particolarmente usabili, sempre reattivi, e anche piuttosto eleganti. Il Black Friday 2021 è l’occasione giusta per dargli finalmente quella chance che effettivamente si meritano.

Motorola Moto G 5G Plus – Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Surfing Blue In offerta a 199,90 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Motorola moto g60s (Quad Camera 64 MP, Display FullHD+ 6.8″ 120 Hz, batteria 5000 mAH, Dual SIM, 6/128GB, Android 11), Ink Blue, cover inclusa In offerta a 199,90 € – invece di 279,90 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Motorola edge 20 (108 MP, 5G, Display 6.7″ 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 778G, 30x Super Zoom, 4000 mAh, Dual SIM, 6/128 GB, Android 11), Black In offerta a 369,90 € – invece di 449,90 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Motorola moto g100 (5G, fotocamera 64 MP, batteria 5000 mAH, 8/128 GB, Display 6.7″ FHD+ 90Hz, NFC, Dual SIM, Android 11), Slate Grey, cover inclusa In offerta a 389,90 € – invece di 599,90 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Motorola edge 20 pro (108 MP, 5G, Display 6.7″ 144Hz HDR10+ OLED FullHD+, Qualcomm Snapdragon 870, 50x Super Zoom, 4500 mAh, 12/256GB, Dual SIM, Android 11), Midnight Blue In offerta a 599,90 € – invece di 699,90 €

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Se siete indecisi su quali smartphone acquistare, vi invitiamo anche a dare uno sguardo ai nostri consigli per gli acquisti, dove indichiamo i migliori smartphone suddivisi per fascia di prezzo: