Offerte Mobilità elettrica nella settimana del Black Friday Amazon: e-bike e monopattini

La mobilità elettrica – è ormai chiaro – rappresenta il futuro degli spostamenti. Prima ancora delle auto elettriche, che a breve invaderanno le strade a discapito di quelle a benzina e diesel, il presente della mobilità sostenibile sono rappresentati da monopattini e biciclette, mezzi di locomozione ormai a disposizione di tutti, sempre più convenienti e versatili per gli spostamenti cittadini.

In questo articolo elenchiamo le migliori offerte Black Friday che Amazon mette a disposizione su bici e monopattini. Prima ancora di lasciarvi al lungo elenco, però, vi consigliamo la lettura di questo articolo, in cui elenchiamo tutte le principali novità al Codice della Strada, per circolare seguendo le regole e senza incorrere in possibili sanzioni.

Inoltre, prima di scegliere vi ricordiamo che bici e monopattini elettrici possono certamente essere mezzi complementari, e non per forza alternativi. Non sono, infatti, in competizione, ma svolgono funzioni differenti e hanno caratteristiche e utilizzi completamente diversi.

Un monopattino, infatti, è certamente più adatto a brevi percorrenze, anche se al giorno d’oggi l’autonomia minima si aggira sui 20 km di percorrenza. La bicicletta elettrica, invece, vi consentirà di raggiungere destinazioni più lontane, anche se probabilmente risulta meno maneggevole, e più difficile da utilizzare per chi vive in appartamento: il monopattino, di contro, lo si ripone facilmente dietro una porta, nello sgabuzzino, senza pensare al fatto che entra in ascensore e, dunque, adatto a chi vive in condominio.

Certo, il monopattino ha minore stabilità nella guida rispetto ad una e-bike, che invece offre un maggiore comfort su strada.

In definitiva, per chi si stesse chiedendo se è meglio l’uno o l’altro, non è possibile dare una risposta generale, valida per tutti. Sono mezzi differenti che ribadiamo poter convivere nel quotidiano di un perfetto rider. Ed allora, ecco le offerte che faranno al caso vostro.

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Argento Piuma+, Bicicletta Elettrica da Città Pieghevole Unisex Adulto, Rosso, 42 In offerta a 749,90 € – invece di 999,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Argento Piuma+, Bicicletta Elettrica da Città Pieghevole Unisex Adulto, Blu, 42 In offerta a 755,50 € – invece di 999,00 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Argento Mini Max+, Bicicletta Unisex Adulto, Silver, Taglia Unica In offerta a 1.099,90 € – invece di 1.399,00 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Argento Mini Max+, Bicicletta Unisex Adulto, Gold, Taglia Unica In offerta a 1.044,90 € – invece di 1.399,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Argento Bicicletta elettrica Minimax Ruote Fat Pieghevole, Unisex Adulto, Gold, 42 In offerta a 1.049,90 € – invece di 1.399,00 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Argento Bicicletta elettrica Minimax Ruote Fat Pieghevole, Unisex Adulto, Silver, 42 In offerta a 1.029,90 € – invece di 1.399,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Askoll Eb1, Bicicletta Elettrica Unisex-Adult, Bianco/Nero, M In offerta a 949,00 € – invece di 1.290,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Askoll Eb1, Bicicletta Elettrica Unisex-Adult, Nero/Nero, L In offerta a 949,00 € – invece di 1.290,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

ASKOLL Eb1, Bicicletta Elettrica Unisex-Adult, Bianco/Nero, L In offerta a 949,00 € – invece di 1.290,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Askoll Eb1, Bicicletta Elettrica Unisex-Adult, Nero/Nero, M In offerta a 949,00 € – invece di 1.290,00 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Askoll Ebolt, Bicicletta Elettrica Unisex-Adult, Bianco, L In offerta a 749,00 € – invece di 940,00 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Askoll Ebolt, Bicicletta Elettrica Unisex-Adult, Nero, L In offerta a 749,00 € – invece di 940,00 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Lamborghini AL1 Monopattino Elettrico, 13 kg, App integrata, Motore 350W Brushless, Autonomia fino a 30 km, Pneumatici Honeycomb Anteriore/Posteriore da 8”, Assicurazione AXA Tutela Famiglia Inclusa In offerta a 399,90 € – invece di 499,00 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ducati PRO-II Plus Monopattino Elettrico, App integrata, 15 Kg, Motore 350W Brushless, Autonomia fino a 25 Km, Pneumatici 10” Tubeless, Carico Max 100 Kg, Assicurazione AXA Tutela Famiglia inclusa In offerta a 474,90 € – invece di 559,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.Lli Schiano Ghost Bici Mtb, Donna, Antracite – Rosso, 26” In offerta a 139,99 € – invece di 179,00 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano Voyager, Bici Trekking Uomo, Bianco-Blu, 28” In offerta a 200,90 € – invece di 233,04 €

sconto 14% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano Pure, Bici Pieghevole Unisex-Adult, Nero-Arancio, 20” In offerta a 151,90 € – invece di 189,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E- Moon, Bicicletta elettrica Unisex Adulto, Nera, 26” In offerta a 580,00 € – invece di 624,90 €

sconto 7% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E- Moon, Bicicletta Elettrica Adulto, Donna, Bianca, 28” In offerta a 624,90 € – invece di 699,90 €

sconto 11% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.Lli Schiano Braver Bici Elettrica, Nero-Blu, 27.5” In offerta a 735,50 € – invece di 799,90 €

sconto 8% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E-Sky 20” Bicicletta Elettrica Pieghevole Bianca In offerta a 549,90 € – invece di 614,99 €

sconto 11% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E- Mercury, Bicicletta elettrica Unisex Adulto, Nera, 29” In offerta a 799,90 € – invece di 889,06 €

sconto 10% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E- Star, Bicicletta elettrica Pieghevole Unisex Adulto, Antracite, 20” In offerta a 594,90 € – invece di 649,90 €

sconto 8% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E-Ride Bicicletta Elettrica da Città, Donna, Bianca, 28” In offerta a 609,90 € – invece di 649,90 €

sconto 6% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

F.lli Schiano E- Moon, Bicicletta Elettrica, Uomo, Bianca, 28” In offerta a 669,00 € – invece di 729,00 €

sconto 8% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

I-Bike, Mountain Mud Unisex adulto, Nero Bianco Giallo, Unica In offerta a 799,00 € – invece di 1.049,66 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

i-Bike City Easy S ITA99, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, 46 cm In offerta a 579,90 € – invece di 899,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

i-Bike City Easy S ITA99, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, 46 cm, Colori assortiti, 1 pezzo In offerta a 559,00 € – invece di 899,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

i-Bike Orso ITA99, Bicicletta elettrica ripiegabile Unisex adulto, Grigio canna di fucile, unica In offerta a 849,00 € – invece di 1.007,82 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

i-Bike i- Fold 21 ITA99, Bicicletta elettrica Ripiegabile Unisex Adulto, Nero, Unica In offerta a 549,90 € – invece di 654,99 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

i-Bike City ePlus ITA99, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, Taglia unica In offerta a 799,90 € – invece di 901,51 €

sconto 11% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

i-Bike Mono Adventure, nero, Taglia unica In offerta a 499,00 € – invece di 599,33 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Momo Design Venezia, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, Unica In offerta a 589,00 € – invece di 699,00 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Nilox, E-Bike J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Bafang a 3 velocità da 250 W e Batteria Removibile Samsung da 36 V, 8 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 6 Marce In offerta a 599,00 € – invece di 799,95 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Nilox E-Bike X7, Trekking Bike con Pedalata Assistita, Cambio con 21 Velocità, Batteria al Litio Removibile LG da 36 V – 8 Ah, Fino a 45 km di Autonomia, Copertoni Semi Tassellati 27.5” x 2.10” In offerta a 849,00 € – invece di 1.099,95 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Nilox Doc X2 Plus, Bicicletta Elettrica Pieghevole, Motore 36v Unisex – Adulto, Nero, Taglia Unica In offerta a 449,00 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Nilox E-Bike J3, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed da 250 W a 5 Velocità, Fino a 25 km/h, Batteria LG da 36 V – 8 Ah, Ruote 20” Fat, Cambio 7 Marce, Freni a Disco In offerta a 799,00 € – invece di 1.099,95 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

REVOE I- rius Fat 26, Bicicletta elettrica Unisex Adulto, Nero, 26′ In offerta a 849,00 € – invece di 930,00 €

sconto 9% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Segway Ninebot Max G30 Monopattino Elettrico Ripiegabile, Doppio Sistema frenante e Pneumatico tubeless da 10 Pollici, Peso massimo In offerta a 609,90 € – invece di 799,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Ninebot KickScooter MAX G30LE II Powered by Segway In offerta a 479,00 € – invece di 599,90 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

NINEBOT BY SEGWAY KickScooter E25E – Autonomia: 25km – Batteria: 215Wh – Pneumatici: 9 pollici – Potenza in uscita: 300W – In offerta a 298,90 € – invece di 499,90 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Revoe 554326 Tech Street Motion, Monopattino Elettrico Pieghevole Adulto, Nero In offerta a 149,90 € – invece di 205,76 €

sconto 27% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

CROSS-E SPORT Scrambler Ducati Monopattino Elettrico, Motore 500W, Batteria 48 V., Autonomia fino a 35 Km, Carico Max 120 Kg, Telaio in lega di acciaio, Pneumatici 110/50-6.5” Tubeless In offerta a 815,00 € – invece di 999,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Scrambler Ducati Monopattino Elettrico City Cross-e Total Black, Street Edition, Motore 350W, Pneumatici 10”, Carico Max 120kg, Pedana Antiscivolo XXL, Batteria 450Wh, Autonomia 45km, No App In offerta a 425,00 € – invece di 599,00 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

City Cross-e Off-Road Edition Scrambler Ducati monopattino elettrico, Motore 350W Brushless, Autonomia, Max 120 Kg, Pneumatici 10” camera d’aria, Nero Giallo, No App In offerta a 575,00 € – invece di 599,00 €

sconto 4% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

VR46 KD1 Monopattino Elettrico, 11 Kg, 250W Brushless, Autonomia Fino a 15 Km, Ruote 8”, Batteria 36V, Carico Max 90 Kg, Blu, Taglia Unica In offerta a 194,90 € – invece di 299,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

VR46 monopattino elettrico UP!, Motore 350W Brushless, Ruote 8,5” camera d’aria, Portata massima 120 Kg, Autonomia fino a 22 Km In offerta a 439,00 € – invece di 499,00 €

sconto 12% – fino al 29 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).