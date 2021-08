Recensione batteria Anker stile MagSafe: utile, comoda, ma lenta

Con l’avvento della serie di iPhone 12, Apple ha dato vita ad una folta schiera di accessori che, grazie al magnete sul retro, si attaccano letteralmente alla scocca posteriore dello smartphone. Tra queste anche le batterie portatili. Abbiamo messo alla prova quella di Anker, ed ecco quel che ne pensiamo.

Anzitutto, è doverosa una precisazione. La batteria di Anker non è esattamente MagSafe. O meglio, ha il magnete e si attacca a quello presente su iPhone 12, ma non sfrutta la tecnologia proprietaria che, invece, è presente nella batteria MagSafe di Apple. Diciamo quindi che ne imita la principale funzionalità, ossia quella di risultare magnetica, e poter essere attaccata al proprio iPhone 12.

Detto questo, la batteria in prova gode di una potenza nominale di 5000 mAh, che come vedremo in seguito, però, risulta essere realisticamente molto inferiore. Le dimensioni e il design sono quelle di una power bank esterna piuttosto classica, tanto che la batteria può essere utilizzata proprio come una comune batteria esterna, in grado di ricaricare con il cavo altri smartphone, Android o iPhone, così come anche i tablet, anche se sconsigliamo l’utilizzo con questi ultimi dato le capienze delle batterie sicuramente maggiori.

Sulla parte bassa, oltre alla porta USB-C, che serve per la ricarica, e per essere ricaricata, anche quattro LED bianchi che servono all’utente per capire lo stato di carica residua. Un LED blu, invece, indica che la batteria è accesa, e in funzione. Infine, il piccolo tastino sulla parte bassa a destra serve per accenderla. Da notare, dunque, che attaccandola al retro dell’iPhone, la batteria non entrerà in funzione da sola, ma dovrà sempre essere accesa e spenta manualmente.

A livello estetico si tratta di una batteria ben fatta, compatta nelle dimensioni, e che si adatta bene al retro di un iPhone 12. In particolare, l’abbiamo testata con iPhone 12 Mini. In pratica, la batteria Anker si estende in larghezza per quasi tutto lo smartphone, che comunque continua a potersi impugnare in modo comodo, proprio per essere utilizzato durante la ricarica. E’ questo, infatti, il vero motivo per cui scegliere una batteria MagSafe, perché praticamente si propone come pertinenza dello smartphone, come se si trattasse di una cover con batteria inclusa.

Forza del magnete

Uno dei primi elementi che abbiamo ritenuto utile valutare è, per l’appunto, la forza del magnete. Considerando che chi acquista questa batteria lo farà principalmente, se non esclusivamente, per l’utilizzo con un iPhone 12, è importante capire se la batteria rimane in sede ben salda.

Inizialmente lo abbiamo testato con l’iPhone nudo e crudo, ossia senza alcuna cover. Si tratta di uno scenario che, però, difficilmente si verificherà. Non ci è mai capitato di vedere, se non raramente, qualcuno che utilizzasse un iPhone senza cover. La paura di rovinarlo è tale che, quasi sempre, si opta per una cover posteriore protettiva. Ad ogni modo, senza cover la batteria ha una presa molto buona, tanto che si potrà reggere l’iPhone tenendolo soltanto per la batteria. Viceversa, impugnando solo l’iPhone, la batteria rimane ben salda e non tende a cadere. La presa è forte, ma basta ruotare la batteria, anziché tirarla, per farla scivolare facilmente e, di conseguenza staccarla.

Abbiamo poi provato ad utilizzare la batteria con diverse cover non dotate di magnete. La prima, una cover in silicone molto simile a quelle ufficiali Apple. In questo caso la batteria stentava a stare in posizione, e l’utilizzo in questo modo è totalmente sconsigliato. Se possedete una cover in silicone spessa senza magnete, potrete utilizzare la batteria come basetta di ricarica wireless, quindi adagiata su un tavolo, ma non pensiate di poterlo prendere in mano e usarlo normalmente.

Discorso simile quando abbiamo provato una cover ultra sottile trasparente. In questo caso la forza del magnete ha migliorato leggermente la presa, ma non tanto da risultare un abbinamento ideale. Anche in questo caso, per quanto comunque la batteria riesca a ricaricare l’iPhone, la forza del magnete non è affatto ottimale.

Infine, abbiamo provato la batteria Anker con una cover originale Apple in silicone, dotata per l’appunto di Magsafe, ossia del magnete. Questo è, senza dubbio, l’utilizzo da preferire. In questo caso la forza attrattiva del magnete è massima, ancor meglio di quando abbiamo provato senza cover. La batteria rimane assolutamente ben salda all’iPhone, e difficile che cada accidentalmente durante il suo utilizzo. Insomma, se acquistate questa batteria Anker sappiate che converrà abbinare una cover dotata di magnete, altrimenti la si dovrà utilizzare senza cover.

Velocità di ricarica

Qui, probabilmente, arrivano i punti dolenti. La batteria magnetica di Anker permette di ricaricare l’iPhone a 5W. Si tratta di una velocità assolutamente lontana dai 15 promessi dalla batteria Magsafe di Apple (12W per iPhone 12 mini). Non si può biasimare più di tanto questa limitazione, perché non è una scelta di Anker, bensì un limite imposto a tutte le batteria non Magsafe. Probabilmente, è anche un bene che la batteria si fermi ad una ricarica a 5W, perché questo ne riduce il surriscaldamento durante la ricarica.

C’è da dire, allora, che la ricarica è piuttosto lenta. Nel ricaricare il nostro iPhone 12 mini, ecco le tempistiche registrate:

C’è da dire, allora, che la ricarica è piuttosto lenta. Nel ricaricare il nostro iPhone 12 mini, ecco le tempistiche registrate: dal 18 al 28 % in appena 10 minuti; da qui è iniziato un rallentamento particolarmente evidente. Ed infatti, per aggiungere un ulteriore 10% e arrivare al 38% di carica ci sono voluti altri 15 minuti. Il 50% di ricarica lo abbiamo ottenuto dopo poco meno di un’ora di ricarica, mentre dopo 1 ora e 40 eravamo al 70%.

Inoltre, anche la ricarica della batteria non è tra le più veloci: per ricaricarla completamente si superano le due ore.

Attenzione, però, questo non vuol dire che la batteria non sia estremamente comoda e funzionale. Ed infatti, nel quotidiano la si utilizzerà parecchio. Basta mettere l’iPhone in borsa o nello zaino, attaccarlo alla batteria ed il gioco è fatto. Anche se la velocità non è al massimo, sarà comunque possibile utilizzare l’iPhone quasi come se nulla fosse. Di conseguenza, il tempo di ricarica in più viene compensato dalla facilità di utilizzo dello smartphone anche quando è in ricarica.

Altra critica è alla capacità della batteria. I 5000 mAh farebbero pensare alla possibilità di ricaricare almeno due volte i dispositivi. Così non è: con iPhone 12 mini si riesce a raggiungere una ricarica completa, mentre con iPhone 12 e 12 Pro nemmeno questa.

Si tratta, in definitiva, di una batteria di emergenza, che offre la possibilità di prolungare la vita dell’iPhone senza darvi l’intralcio di cavi e prese da muro necessarie. Inoltre, abbiamo notato che il surriscaldamento è presente ma non eccessivo. Da considerare che l’utilizzo in questo clima torrido non aiuta di certo a contenere il surriscaldamento; anche in questo caso, però, l’utilizzo di una cover in silicone (quella con Magsafe) aiuta tantissimo a poter usare il terminale senza che risulti troppo caldo.

Conclusioni

Non è la batteria più veloce sul mercato, eppure è davvero comoda. Il costo è assolutamente proporzionato a quello che offre, e il consiglio è di acquistarla solo se si possiede un iPhone 12. E’ con questo che la si dove utilizzare maggiormente, perché il vero vantaggio di questa batteria Anker è il magnete e la possibilità di usare l’iPhone in ricarica come si farebbe normalmente, con solo una piccola protuberanza sul retro.

PRO

Design ed estetica

Assolutamente comodo l’utilizzo con iPhone 12

Magnete molto forte (con cover MagSafe)

Prezzo giusto

CONTRO

Lenta a ricaricarsi

Lenta a caricare

Solo una carica aggiuntiva ad iPhone 12 mini (meno di una carica ad iPhone 12 e 12 Pro)

Costa circa 39 euro e si acquista su Amazon a questo indirizzo.