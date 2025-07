Play-Doh World, Worms Across Worlds e tanti giochi in arrivo su Apple Arcade

Il 7 agosto Apple Arcade aggiunge quattro giochi esclusivi al suo catalogo di oltre 200 titoli, tutti senza pubblicità e senza acquisti in-app.

Ci si potrà divertire con Play-Doh World creando personaggi Play-Doh unici che prendono vita, con Worms Across Worlds, l’ultimo capitolo del longevo e amatissimo franchise di Worms, con Let’s Go Mightycat!, un bizzarro rompicapo in 3D, e con Everybody Shogi, un vivace gioco di strategia basato sul tradizionale gioco da tavolo giapponese.

Play-Doh World di Scary Beasties

Play-Doh World permette di creare i propri personaggi e guardarli prendere vita. Con decine di aree interattive, Play-Doh speciali da collezionare e aggiornamenti periodici dei contenuti, Play-Doh World offre attività creative e un gioco libero guidato dall’immaginazione in un ambiente sicuro senza pubblicità.

Worms Across Worlds di StoryToys e Behaviour Interactive

Worms Across Worlds è l’ultimo capitolo della premiata serie. Quando gli esperimenti del Professor Worminkle minacciano la realtà, gli amati guerrieri invertebrati si ritrovano a sfrecciare all’impazzata attraverso cinque dimensioni diverse. In questo gioco d’azione strategico a turni, bisognerà inseguire lo scienziato pazzo fra i vari mondi. È possibile giocare individualmente o in avventura multiplayer a quattro squadre, con l’obiettivo di fermare il percorso di distruzione del professore.

Let’s Go Mightycat! di PONOS Corporation

Un comune felino diventa un improbabile eroe galattico quando un essere onnipotente lo trasforma nel conquistatore più adorabile dell’universo. In questo spinoff di The Battle Cats, il famoso gioco in cui si presidiano torrette, si può personalizzare il proprio eroico gatto con eleganti mantelli, salvare amici e amiche interstellari, e lanciare Mightycat attraverso colorate fasi planetarie. Con una serie di complicati livelli di rompicapo, a ogni tap ci si avvicina all’obiettivo finale: portare ogni pianeta del cosmo sotto l’adorabile ma potente zampa dell’Impero dei Gatti.

Everybody Shogi di AltPlus Inc.

Everybody Shogi è una rivisitazione del tradizionale gioco da tavolo di strategia giapponese. Combinando una grafica colorata, controlli intuitivi e livelli in stile rompicapo, il gioco presenta gli scacchi giapponesi in modo semplice ma strategico. Si posso affrontare sfide giornaliere, sbloccare design di pezzi unici e creare mazzi personalizzati. Con partite in tempo reale con persone di tutto il mondo e un crossplay fluido su dispositivi diversi, Everybody Shogi invita i gamer a esplorare i segreti dello shogi attraverso un gameplay dal ritmo serrato in un mondo vivace e amichevole.

Apple Arcade offre oltre 200 titoli giocabili su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. È disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.