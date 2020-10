Recensione Huawei MagicBook 14, eleganza e leggerezza al giusto prezzo

Huawei è nota per i suoi smartphone ma produce anche notebook con caratteristiche interessanti. Il modello che abbiamo avuto modo di provare è l’Honor MagicBook 14, il modello Nbil-WDQ9HN configurato con 8GB di memoria RAM, unità di storage SSD da 512GB (PCIe NVMe), CPU AMD Ryzen 5 4500U e grafica AMD Radeon.

Contenuto della confezione e specifiche

Il MagicBook è leggero (1,38kg) con bordi smussati e colorazione Space Gray. Lo chassis è gradevole alla vista ma anche al tatto (non è la solita plastica ma alluminio) e il design ultra light consente di trasportarlo facilmente in una borsa. Ingegnoso anche il meccanismo per mostrare/nascondere al volo la webcam (premendo o rilasciando un tasto a destra del tasto funzione F6).

All’interno della confezione nella quale arriva il computer, troviamo: il computer vero e proprio (dimensioni 409mm x 283mm x 72mm, l’alimentatore USB-C (5V, 2A, 10W), il cavetto di ricarica da 2 metri USB-Type-C. Aperto il coperchio con il display 14″ si vede il grande trackpad nella parte centrale in basso; la tastiera (comoda da usare) è di colore nero, con i tasti freccia a T capovolta nella parte inferiore a destra. Il pulsante di accensione è in alto a destra (e include il sensore per abilitare l’accesso tramite impronta digitale).

Sul lato sinistro abbiamo: una porta USB-C, 1 porta USB-A (USB 3.2 Gen 1), 1 porta HDMI; sul lato destro abbiamo: 1 porta USB 2.0 e il Jack da 3,5 mm per cuffie. Il microfono è sulla parte frontale (la sottile striscia sotto il trackpad). Gli speaker sono collocati nella parte inferiore del case (a pochi millimetri dalla superficie di appoggio).

Per quanto riguarda le connessioni wireless, è supportato il Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con frequenza di banda/antenna 2.4 Ghz e 5 Ghz / 2 x 2 MIMO. Curioso, come già detto, il sistema per richiamare/nascondere la webcam (risoluzione 1280×720): premendo il tasto a destra del tasto funzione F6.

Il sistema integra il Bluetooth 5 (compatibile con Bluetooth 4.2, Bluetooth 2.1+EDR), la batteria è da 56 Wh. Il sistema operativo di serie è WIndows 10 Home a 64 bit.

Prestazioni

Diciamo subito che non si tratta di una macchina per chi è alla ricerca di grandissime prestazioni; tuttavia, il MagicBook 14 non sfigura in rapporto al prezzo e considerando il target di utenza per il quale è pensato (ambito web/office). Abbiamo eseguito ad ogni modo un test con Cinebench 20 e il risultato (con l’alimentatore collegato) – nel modello che abbiamo provato – è stato superiore a quello di potenziali concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Il benchmark con Aja System test ha evidenziato le prestazioni dell’unità SSD, con velocità di lettura sequenziali che arrivano a 2044 MB/sec e 1710 MB/sec in scrittura. A proposito di SSD l’unità è divisa in due partizioni: la prima di 119GB per Windows e applicazioni e la seconda da 341GB per i dati. Non si comprende il perché di questa scelta e purtroppo nella fase di primo avvio l’utente non può cambiare questa impostazione (i più esperti potranno ad ogni modo unire le due partizioni avviando “Gestione Disco”, eliminando la partizione “Data” ed estendendo la partizione primaria con lo spazio restante).

A chi è destinato?

Come abbiamo accennato, l’utente target è quello che cerca una macchina portatile non costosa, adatta prevalentemente per l’uso in ambito web-office. Non è una macchina adatta al gaming di alto livello, per lavorare con complesse applicazioni di grafica o per il video editing. È l’ideale per chi cerca una macchina tuttofare, facile da trasportare e con una buona durata della batteria (nel normale utilizzo da ufficio si arriva tranquillamente ad otto ore; ovviamente la durata scende, anche di molto, se si avviano filmati e software che impegnano massicciamente la CPU). La tastiera sembra di qualità (qualcuno potrebbe non gradire la disposizione dei tasti freccia ma non abbiamo riscontrato problemi specifici). La retroilluminazione (attivabile con il tasto F3) semplifica la digitazione in ambiti poco illuminati.

Una funzione denominata Magic-link consente di “proiettare” alcuni telefoni Honor e Huawei sullo schermo, con un semplice tocco, permettendo di condividere lo schermo e i file dello smartphone su MagicBook 14, permettendo di modificarli con la tastiera e mouse (sostanzialmente viene creato un tunnel di rete tramite wifi usando tag NFC).

Un software denominato “PC Manager” (richiamabile in fondo a destra sulla barra delle applicazioni), permette di controllare lo stato del computer, la presenza di aggiornamenti, driver da aggiornare e altre impostazioni di sistema.

Sul versante temperature, durante le prove che abbiamo effettuato, il processore non hai superato i 70 gradi. Quando necessario interviene il sistema di dissipazione (un po’ rumoroso ma efficiente).

Su Amazon nel momento in cui scriviamo la versione base, con unità SSD da 256GB è venduta 599 euro: prezzo veramente ottimo in virtù di tutto quanto indicato sopra.

Pro

Sottile e leggero

Buoni i materiali costruttivi della scocca

Buona finitura dello schermo che elimina alcuni riflessi

Disco sostituibile

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Contro