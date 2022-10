Recensione Lexon Oblio stazione di ricarica wireless con sanificazione, bella anche in salotto

Presentato al CES 2021 e premiato per il suo design, il nuovo Lexon Oblio è un accessorio che svolge agevolmente due funzioni: ricarica l’iPhone e lo sanifica, il tutto con una livreaelegante che permette di collocarlo anche di fianco alla TV in Salotto.

Design d’eccellenza sin dalla scatola

Che in Lexon il design fosse al primo posto l’avevamo capito già dal Lexon Powersound, batteria portatile che funge anche da speaker, unico device sino ad ora provato completamente senza connettori e cavi, e questo nuovo Lexon Oblio non fa che confermarlo.

La scatola è già di per se una piacevole scoperta, con la parte frontale che si apre lasciando intravedere il contenuto grazie ad una sottile pellicola trasparente, funzione molto utile a chi questo apparecchio lo deve vendere in negozio e ha così modo di farlo vedere senza dovero rimuovere dalla confezione.

Dentro, il caricabatterie vero e proprio (disponibile in quattro colori), il cavo di ricarica USB-C/USB-A (piatto), di un colore simile o uguale al device e un piccolo libretto di istruzioni.

La superficie esterna è realizzata in policarbonato lucido, piacevole al tatto, con tre gommini nella parte inferiore che regolano la base, mentre l’interno è in plastica più grezza, anch’essa di un colore che richiama l’esterno.

Oltre ad un LED bianco di funzionamento, nelle pieghe è inserita una luce LED per la sanificazione, in una posizione adatta a coprire la superficie dello smartphone durante la ricarica, ma allo stesso tempo non essere un pericolo per gli utenti.

Le dimensioni sono di 17,3 (altezza) x 13,5 (diametro massimo) centimetri, in pratica come un comune vaso di fiori.

Ricarica al sicuro

Una volta connessa ad un caricabatterie via USB, oppure ad un computer tramite la porta USB-A, il device resta in attesa di essere attivato.

La ricarica wireless si dimostra molto comoda perché, per operare, basta posizionare uno smartphone all’interno: a quel punto la superficie posteriore dello smartphone attiva la ricarica mentre nella parte frontale una luce UV avanzata anti-batterica con tecnologia ionizzatore, stando a quanto dichiara la casa madre, elimina il 99,9% dei germi presenti nella superficie schermo dello smartphone e di superficie in 20 minuti.

La ricarica da 10W non è tra le più veloci del mercato, ed infatti prove alla mano richiede poco più di 3 ore per caricare uno smartphone (noi l’abbiamo testata sul nostro iPhone 13 Pro, con cover in gomma), quindi comoda da usare la notte per la ricarica completa, con sanificazione inclusa.

20 minuti per la sanificazione

Se per la ricarica abbiamo potuto confrontare i dati personalmente, per la sanificazione non avevamo gli strumenti adatti ad un confronto vero e proprio: l’azienda però certifica che il processo è testato contro i batteri comuni.

Il ciclo di igienizzazione automatico avviene grazie ad una piccola luce azzurra posta davanti al frontale dello smartphone che si vede anche ad occhio nudo cercandola bene.

La luce è comunque pensata per essere nascosta, perché ampie esposizioni alla stessa potrebbero danneggiare occhi e pelle: ad ogni modo è praticamente impossibile ricevere danni, perché la luce è inserita in un incavo della parte interna del Lexon Oblio e in pratica bisogna proprio cercarla per vederla, nell’uso comune si nota solo il lieve riflesso viola sul display dello smartphone.

Peccato che la sanificazione avvenga su un solo lato, che è sicuramente il più soggetto alle impurità ma che potrebbe non essere l’unico.

Ricarica e sanificazione funzionano con tutti gli smartphone compatibili certificato per la ricarica Qi e con dimensioni non oltre 8,3 cm di larghezza e 1,05 cm di spessore (non l’avevamo qui per le prove ma dati alla mano dovrebbe tenere anche un iPhone 14 Pro Max).

Il sistema inoltre è dotato di rilevamento di oggetti non compatibli (come chiavi altri oggetti) e non attiva la ricarica.

Considerazioni

Nel corso degli ultimi anni qui a Macitynet abbiamo provato decine e decine di ricariche wireless, dalle più economiche a quelle più potenti, alcune direttamente da chi scrive queste righe sino ai colleghi della redazione.

Al di la della validità della ricarica fine a se stessa, molte (se non tutte) le stazioni di ricarica erano… appunto stazioni di ricarica, oggetti da lasciare sopra il comodino o al limite sulla scrivania dell’ufficio o di casa, ma a memoria nessuno di questi era pensato per sostare in modo elegante in salotto, a fianco alla TV o sopra un mobile antico.

Lexon Oblio invece parte proprio da questo aspetto, grazie ad un design tutto italiano (curato da Manuela Simonelli e Andrea Quaglio per Lexon) che unisce la praticità di una ricarica senza fili ad un processo di santificazione che arriva gratis, dato che comunque lo smartphone deve sostare ben di più per la ricarica completa.

Pro:

• Design interessante e elegate

• Ricarica e sanifica insieme

Contro:

• Sanifica solo una superficie

• Ricarica non troppo veloce

Prezzo:

• 79,90 €

Lexon Oblio è disponibile a partire dal sito web della casa madre ma lo potete trovare anche scontato direttamente da Amazon.it