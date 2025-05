Recensione SSD SanDisk Extreme PRO con USB4 con design e prestazioni migliori SanDisk ha fatto centro

Più veloce, più compatibile e con un nuovo design esterno che lo differenzia sostanzialmente dagli altri fratelli della stessa linea, il nuovo SanDisk Extreme PRO con USB4 è un modello che promette (molto) bene su prestazioni e affidabilità al professionista esigente, ma anche al nomade digitale distratto. L’abbiamo provato per voi.

Disco USB, che disco non è!

Verrebbe da chiamarlo “disco”, ma è chiaro che questa unità di memoria a stato solido (SSD) non è un vero e proprio disco esterno USB, se non nel senso più largo del termine.

Perdipiù proprio ora che SanDisk si sta separando dal gruppo Western Digital, con cui aveva seguito il business negli ultimi anni: il marchio americano ha una prospettiva di crescita importante e promette di diventare sempre più un punto di riferimento nel settore delle memorie ultraveloci, con prodotti dedicati soprattutto al settore professionale, da sempre caro all’azienda.

Questo SanDisk Extreme PRO con USB4 ad esempio è un buon seguito al modello lanciato pochissimo tempo fa, quel SanDisk Extreme Pro Portable SSD che è ottimo, ma solo se avete una porta USB-C 3.2 Gen2, introvabile nel mondo Mac.

SanDisk Extreme PRO con USB4 invece presenta standard più larghi e promettenti, con un redesign interessante e diversi aspetti da esaminare.

Apertura

La scatola in cartone che ospita il SanDisk Extreme PRO con USB4 è ben realizzata, semplice e essenziale: al suo interno c’è una anima in cartonato leggera che accoglie il disco, pardon, “unità di memoria” vera e propria e un piccolo cavo USB-C/USB-C.

Qui il primo atto di coraggio, che da anni noi auspichiamo in diversi prodotti: il cavo è solo USB-C/USB-C, niente secondo cavo o adattatore verso l’oramai vetusto standard USB-A, che fa fatica a morire spesso per una mancanza di coraggio dei costruttori, che qui invece SanDisk mostra di avere.

Per chi vuole usarlo con computer più vecchi o con HUB esterni può trovare tantissimi adattatori a prezzi davvero ininfluenti.

L’unità di memoria si presenta con un design nuovo rispetto alle unità SanDisk a cui eravamo abituati: il look è simile, sempre una gomma nera con finiture arancioni e un gancio per le cordicine, ma in questo caso la forma è più grande e il gancio più affusolato.

Le misure sono 140,00 x 68,70 x 11,90 mm per 172 g di peso, quindi più generoso degli altri dischi della linea del marchio, a parte il SanDisk Desk Drive Desktop SSD che è un prodotto Desktop e ben più capiente.

Prove alla mano, però, nonostante qualche millimetro in più, l’unità è sempre comoda da trasportare, sosta in tasca dei pantaloni o nello zaino molto comodamente, con una superficie in silicone viscosa che non teme ne la vicinanza delle chiavi ne di essere sbattuta qua e la all’interno dello zaino.

Non è di certo un portachiavi, perché le dimensioni non sono adatte: molto meglio, se proprio dobbiamo avere una unità di memoria abbastanza veloce ma che proprio non impegni le mani andare sulla SanDisk Extreme PRO Dual Drive.

Pronti, partenza e via.

L’unità arriva con una formattazione in ExFAT, il che significa che è pronta per operare tanto con Windows che con macOS, mantenendo comunque le proprie caratteristiche di velocità.

Per gestire SanDisk Extreme PRO con USB4 non serve nessun tipo di software, basta avere una porta USB-C che sia almeno 2.0 (con adattatore), quindi praticamente tutte le porte USB oggi esistenti anche su computer veramente vecchi.

Abbiamo effettuato qualche prova formattando l’unita anche in APFS, il filesystem che Apple suggerisce, guadagnando qualche punto in percentuale di velocità, ma davvero poco e perdendo la compatibilità con Windows che, per una unità di memoria nata per essere usata in mobilità, è un requisito che anche per una volta sola, è davvero importante.

La compatibilità parla di device con “almeno” Windows 10, macOS 14, ma anche iPad, Smartphone e consolle come Xbox Series X|S e PS5 e tutte le versioni successive di questi: quindi un range di prodotti piuttosto vasto, in particolare è importante sottolineare la compatibilità con iPad e consolle, prodotti che stanno allargando la loro operatività anche dal punto di vista produttivo e di demotico sempre di più.

Standard e velocità

SanDisk Extreme PRO con USB4 offre una interfaccia USB4 Gen 3×2, pienamente compatibile con tutte le porte Thunderbolt 3 e 4 (e anche con le generazioni precedenti, ma con adattatore) e quindi perfettamente utilizzabile con tutti i Mac abbastanza recenti, sia direttamente che attraverso HUB.

La velocità nominale del disco dichiarata da SanDisk è di 3.800 MB/s in lettura e 3.700 MB/s in scrittura, valori che nei nostri test, con un MacBook Pro con M3 Pro non siamo riusciti a raggiungere, fermandoci su valori comunque molto confortanti superiori ai 3.000 in lettura e 2.250 in scrittura, che per una unità esterna mobile sono comunque molto buoni.

Le rilevazioni sono state raccolte operando con tre software diversi, come AJA System Test Lite, Blackmagic Disk Speed Test e AmorphousDiskMark: quest’ultimo, in particolare, si è dimostrato il più dettagliato ma anche quello che ha ottenuto i risultati migliori, soprattutto in scrittura.

Sottolineiamo che i test sono stati condotti con il disco collegato direttamente al computer, vuoto e formattato in ExFAT, su un Mac con macOS 15 usando il cavo originale in dotazione.

Da notare che i test sono numericamente superiori nei valori a quelli calcolati con l’unità SanDisk SSD PRO-G40, che appartiene ad una fascia di prezzo superiore, ma che ha un connettore Thunderbolt 3, compatibile anche con lo standard USB 3.2 Gen 2, un risultato molto interessante, perché delinea il lavoro effettuato da SanDisk negli ultimi due anni.

Nella vita reale

Abbiamo usato il SanDisk Extreme PRO con USB4 per qualche settimana in un uso misto: principalmente come unità di memoria principale per i file nel lavoro in ufficio, per tutte le attività di archiviazione ma anche come risorsa diretta per le applicazioni, in alternativa alla memoria interna del Mac, che è sempre più preziosa (e costosa) e che meglio lasciare libera il più possibile.

L’unità non è mai stata più che tiepida, il che significa che si può usare tranquillamente in ogni tipo di situazione, anche sotto stress.

La superficie gommosa crea abbastanza attrito da essere comodamente appoggiata su ogni superficie, tanto non scivola e non graffia: alcune volte, in autobus o in treno, l’abbiamo usata appoggiata direttamente sopra il Mac, nella parte che sta tra la tastiera e il trackpad, senza problemi.

Abbiamo approfittato anche di qualche giorno di festa per viaggiare un po’, e lavorare in smart dai posti più disparati, utilizzando SanDisk Extreme PRO con USB4 come unica unità di memoria, senza intaccare la memoria interna del Mac.

Un disco così veloce e pratico, che non necessita di una alimentazione esterna, è davvero comodo, specie nella sua configurazione da 4 TB, perché possiamo operare con file RAW particolarmente grossi senza problemi in Lightroom, per la gestione di cartelle con migliaia di file, che il Finder deve scansionare per produrre le anteprime e anche come supporto per macchine virtuali Windows, per alcune attività multipiattaforma per le quali dobbiamo effettuare numerosi test.

Nonostante all’inizio la dimensione maggiore dell’unità lasci un po’ perplessi, per chi come chi scrive è abituato da anni alle unità SanDisk che, più o meno, avevano sempre le stesse dimensioni (qui siamo di qualche millimetro più generosi, niente di straordinario, ma si nota), per il resto tutto è andato benone.

L’anello per il gancio forse è un po’ piccino, ci sta bene una cordicina con gancio, ma se volete attaccarlo ad un appendino da cucina si fa fatica, e questo è davvero l’unico difetto rilevato dell’unità, peraltro solo in ottica mobilità.

Conclusioni

SanDisk Extreme PRO con USB4 è una unità di memoria disponibile in due tagli, da 2 e 4 TB che, ne siamo sicuri, proporrà un nuovo standard in un mercato molto affollato.

Le dimensioni sono più generose che in passato ma l’unità non ha perso la possibilità di sostare in tasca o in borsa senza problemi, così come una superficie in gomma che le permette di essere usata ovunque senza problemi e senza rischiare graffi.

La velocità resta comunque molto, molto buona e in pratica in grado di fare tutti i compiti in tempi ottimali, oltre al fatto di risultare compatibile con dispositivi anche davvero vecchissimi, che in una ottica di mobilità può risultare comodo.

Il prezzo è interessante, considerato che qualche anno fa un modello del genere costava quasi il doppio, con caratteristiche simili e che, di contro, il prezzo delle memorie interne dei computer, resta invece sempre molto alto (e talvolta non giustificato dall’uso reale del prodotto).

Pro:

• Molto veloce

• Massima compatibilità anche con computer vecchissimi

• Il rivestimento in silicone è ottimo

Contro:

• Manca un adattatore USB-C/USB-A

• L’ansa per il gancio è un po’ piccola

Prezzo:

• 329,99 € (2 TB)

• 494,99 € (4 TB)

SanDisk Extreme PRO con USB4 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

