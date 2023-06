Recensione SanDisk SSD PRO-G40, il disco esterno che non fa rimpiangere l’interno

SanDisk SSD PRO-G40 è la nuova unità a stato solido di SanDisk Professional dedicata ai professionisti e creativi che operano in mobilità e/o devono accedere a macchine fisse con un disco capace e veloce. Il prodotto è pensato per offrire sicurezza e velocità in qualunque situazione, anche in quelle più radicali, ad un costo che lo pone inevitabilmente in un settore di alto livello.

Interno o esterno

I nuovi Mac sono sempre più potenti e versatili, come il nuovo MacBook Air da 15″, i nuovi Mac Studio o i nuovi Mac Pro con Apple Silicon presentati alla recente WWDC, ma nonostante le novità, alcune domande restano sempre le stesse.

I lettori, come chi scrive, spesso si chiedono qual’è la giusta quantità di spazio interno dei Mac (ma anche per i PC vale lo stesso), uno spazio che è tipicamente molto costoso, e che non si può cambiare una volta effettuata la scelta.

Il punto è che le unità esterne, per quanto più versatili e in alcuni casi molto più economiche (si pensi che una unità SSD esterna USB-C da 500 GB ha costi a partire da 60 Euro, mentre per aggiungere lo stesso spazio interno su un Mac serve spendere 230 Euro), difficilmente raggiungono le prestazioni di una unità interna, oltre al fatto che, essendo dipendenti da un cavo, sono soggette a maggiori rischi logistici e ambientali.

Il marchio SanDisk Professional in questa ottica mira a offrire un dispositivo che azzeri la differenza di prestazioni tra disco interno ed esterno, o perlomeno ci si avvicini, e allo stesso tempo offra un determinato grado di sicurezza atto a poterlo usare in diverse situazioni, anche non tradizionali.

Il risultato è ottimo ma arrivare a questo livello comporta uno sforzo produttivo importante, che si riflette sul prezzo: un termine di valutazione non da poco che rende il prodotto esclusivamente per uso professionale, come è oramai tradizione del marchio.

Come si presenta

Il case è realizzato in alluminio con dimensioni molto ridotte, 111x58x12 millimetri: la parte superiore è in metallo opaco, con viti a vista e logo SanDisk lucido in rilievo, mentre tutte le altre superficie sono in gomma viscosa molto utile per non scivolare e poter sostare facilmente su qualunque superficie.

Il connettore posteriore è Thunderbolt 3, compatibile anche con lo standard USB 3.2 Gen 2, utilizzabile quindi su una grande varietà di computer, anche se ovviamente con velocità diverse.

La costruzione è molto robusta e stando alle specifiche di SanDisk resiste all’acqua e alla polvere (certificazione IP68), ad una pressione di 1,8 tonnellate (quindi dovrebbe restare tranquillamente anche se ci passate sopra con una berlina o con un SUV medio) e ad una immersione sino a 1 metro di profondità.

Ricordiamo che queste caratteristiche valgono sempre, che il disco sia collegato ad un Mac o anche ad altri dispositivi: non è infatti raro vedere questo tipo di unità essere collegate direttamente a macchine fotografiche o a sistemi di acquisizione video che per riprese in esterno subiscono pericoli anche molto alti, dipendenti dalle situazioni.

Qui a Macitynet non abbiamo potuto verificare questi standard di restistenza, che sono oggettivamente molto alti, ma siamo fiduciosi delle parole di SanDisk, dato che la garanzia è in effetti di 5 anni.

Come funziona

Collegato ad un Mac il disco funziona da subito, senza software a corredo e può essere utilizzato per diversi compiti: ad esempio come semplice backup tramite Time Machine o software di terze parti come Get Backup, ma onestamente sarebbe un peccato, considerato il costo e la velocità.

Molto meglio usarlo come unità per il deposito di documenti e applicazioni da usare direttamente dal Mac come fossero in effetti un disco interno.

Si pensi al deposito di file RAW (foto e video) da usare poi con Lightroom, FinalCut Pro o Premiere per il montaggio video. O, in alternativa, alla seconda copia dei file di uno shooting video, foto o audio appena eseguito in esterno, per essere sicuri che tutto arrivi inalterato in studio.

Dal canto nostro abbiamo utilizzato il disco SanDisk SSD PRO-G40 sia come archivio attivo da cui attingere i file, di tutti i tipi, collegato ad un Mac mini con Thunderbolt 3. La differenza d’uso rispetto al disco interno non è stata percepita, se non fosse che l’unità era quattro volte più capiente di un disco interno per cui ci ha dato molta più libertà.

Come velocità di picco SanDisk dichiara sino a 3000 MB/s in lettura e 2500 MB/s in scrittura tramite Thunderbolt 3, e 1050 MB/s in lettura & e 1000 MB/s in scrittura tramite USB 3.2 Gen 2.

Queste velocità sono teoriche, nel mondo reale il nostro Mac mini Intel ha raggiunto valori appena sotto i 1700 MB/s in scrittura e quasi 1800 MB/s in lettura, mentre su un MacBook Pro 2021 con M1 Max i valori sono stati più alti, tipo 1900 MB/s in scrittura e 2700 MB/s in lettura.

L’unità arriva formattata in APFS, file system sviluppato da Apple e consigliato per tutte le unità SSD esterne e interne: per l’utilizzo su Windows serve la riformattazione in NTFS o ExFAT.

Per professionisti

Il look, la fascia di mercato, la velocità, il tipo di connessione e soprattutto la robustezza del case che, in tutta onestà, è molto più alta di quella di tutti i Mac, rendono il SanDisk SSD PRO-G40 una periferica esclusivamente per il professionista esigente che non può permettersi di perdere alcuni dati per nessun motivo.

Il prezzo dell’unità di SanDisk, sicuramente più alto della concorrenza, deve essere visto come una forma di risparmio per chi ha esigenza di molto spazio in mobilità con prestazioni molto alte e la tranquillità dell’uso in studio quanto in strada, in tenda, in treno o in spiaggia, un fattore non da poco per chi da valore ai contenuti propri, o dei clienti.

Pro:

• Case professionale

• Velocità impressionante (su Thunderbolt 3)

• Pronto a tutti i tipi di intemperie

• Preformattato per Mac

Contro:

• Costo importante

• Serve la riformattazione per Windows (o per altri dispositivi)

Prezzo:

• 352,99 € (SSD PRO-G40 1 TB)

• 591,99 € (SSD PRO-G40 2 TB)

• 933,99 € (SSD PRO-G40 4 TB)

SanDisk SSD PRO-G40 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it nelle versioni da 1 TB e 2 TB.

