L’app Apple TV è disponibile su PlayStation e Xbox

I lavori in corso di Apple per portare l’app sulle console di ultimissima generazione erano emersi il primo ottobre: ora l’app Apple TV è disponibile sia su Playstation 5 che sulle due console Xbox Series X e Series S ma anche su alcuni dei modelli delle rispettive generazioni precedenti.

Microsoft è arrivata prima confermando ufficialmente l’arrivo il 2 novembre e poi rilasciando l’app negli scorsi giorni, per la precisione il 9 novembre, addirittura in anticipo rispetto alla disponibilità effettiva delle nuove console. L’app Apple TV arriva anche per gli utenti delle precedenti Xbox One.

Apple TV app is now available on Xbox consoles. Here's a quick look at the UI https://t.co/S79dQucaye pic.twitter.com/2Q72ydUulT — Tom Warren (@tomwarren) November 9, 2020

Nell’universo Sony la conferma del colosso giapponese è arrivata già il 22 ottobre, mentre il rilascio effettivo dell’app è avvenuto nelle scorse ore. In pratica il rilascio è avvenuto giusto in tempo per il debutto di PlayStation 5 di martedì 12 novembre in USA, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Per l’Italia, l’Europa e il resto del mondo l’arrivo è programmato a partire dal 19 novembre. Oltre che per PS5 l’app di Apple è arrivata anche per i numerosi utenti di PlayStation 4.

Ora che l’app Apple TV è disponibile sia su PlayStation che su Xbox per gli utenti di queste console è possibile accedere al servizio di televisione in streaming Apple TV+. Per gli utenti abbonati e anche per chi dispone di un abbonamento gratuito ottenuto con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple è così possibile accedere a tutte le serie TV, documentari e film inclusi nel pacchetto. A questo si aggiunge la possibilità di noleggiare e acquistare contenuti tramite iTunes Store, oltre alla visione di film e contenuti acquistati in precedenza.

Da oltre un anno l’app Apple TV è disponibile per diversi marchi di televisori di LG, Samsung, Sony e non solo, oltre ad Amazon Fire TV Stick.

