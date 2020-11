Recensioni iPhone 12 Pro Max: il più grande è il migliore, ma non per tutti

Insieme alle recensioni di iPhone 12 mini di cui abbiamo riferito qui, dagli Stati Uniti arrivano anche quelle dedicate al modello più grande e costoso della nuova gamma: nelle prime recensioni iPhone 12 Pro Max il phablet di Apple viene in alcuni casi paragonato a un mini iPad, un paragone nemmeno troppo azzardato considerando che iPad mini ancora a listino mette a disposizione uno schermo da 7,9 pollici, mentre il terminale top di Cupertino monta un display da ben 6.7”, quindi una differenza di poco più di un pollici di diagonale.

In tutte le recensioni questo modello viene indicato come il più grande e anche il migliore in assoluto della linea, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. A differenza di iPhone 12 Pro su questo modello Apple implementa un sensore immagine più grande, lenti più veloci, una apertura più ampia e, per la prima volta su iPhone anche la stabilizzazione a livello di sensore. Tutte queste caratteristiche, abbinate alla fotografia computazionale a bordo, permettono di ottenere immagini di qualità superiore nelle fotografie, con colori più vivaci, anche in condizioni di luce ambientale critiche in cui la maggior parte degli smartphone mostrano la corda.

Non sorprende così che questo terminale sia quello consigliato per gli utenti appassionati di fotografia e video, soprattutto per chi lavora in questi campi o desidera sempre risultati di prim’ordine. Invece per la maggior parte degli utenti che non sono né fotografi né professionisti video le differenze rilevate per foto e video possono risultare minime se non addirittura nulle, per questa ragione per Engadget e anche per altre testate USA la differenza di prezzo e caratteristiche, porta a consigliare l’acquisto di iPhone 12 Pro (qui la recensione di macitynet).

Tra gli altri fattori positivi viene rilevata anche la lunga autonomia, fino a 16 ore di riproduzione video 4K con il 50% della luminosità del display, volume al 30% e modalità aereo attivata, un valore che supera quello di qualsiasi altro iPhone 12. Il Wall Street Journal rileva però che Apple non permette, almeno per il momento, di sfruttare appieno il mega schermo sul quale vengono visualizzate lo stesso numero di icone e gli stessi dati visibili sul più piccolo iPhone 12 mini, quindi senza multitasking, più dati e visualizzazione nelle app e senza supporto per uno stilo, come invece da Samsung sui suoi terminali top.

Le prime consegne e la disponibilità nei negozi di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max inizia da venerdì 13 novembre. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 e anche di iPhone 12 Pro.