Recensioni iPhone 12 mini: piccolo, bello e potente ma c’è un ma

Venerdì sono iniziati i preordini e ora dagli USA arrivano le prime recensioni di iPhone 12 mini. Oltre a essere il modello meno costoso della nuova gamma iPhone 12 mini in molte recensioni viene descritto come un dispositivo molto bello, costruito benissimo e soprattutto come il telefono più piccolo e potente nell’era degli smartphone di dimensioni generose.

La parte che convince tutti è senza dubbio quella delle specifiche hardware e delle funzionalità: nonostante le dimensioni super compatte e il peso piuma, iPhone 12 mini mette a disposizione lo stesso potente e veloce processore Apple A14 Bionic degli altri modelli, lo stesso comparto con doppia fotocamera di iPhone 12 infine anche la connettività 5G. Molti dichiarano di essere colpiti da quello che Apple è riuscita a concentrare in termini di hardware e funzioni, in un terminale che è leggermente più piccolo di iPhone SE 2020.

Per chi ama gli smartphone di piccole dimensioni, che si possono impugnare saldamente e utilizzare senza problemi con una sola mano, iPhone 12 mini è un sogno diventato realtà. Come rileva il Wall Street Journal, chi odia i phablet con questo modello può tornare a scrivere e raggiungere le icone dall’altra parte del display senza cambiare posizione della mano, impugnare il telefono e scattare una foto senza perdere la presa, utilizzarlo sdraiato a letto senza temere di farlo cadere sul viso.

Ma anche chi non vede l’ora di poter tornare a un telefono piccolo deve valutare che l’autonomia risulta più limitata rispetto agli altri iPhone 12. Questo naturalmente dipende dallo stile di vita e di lavoro, da quanto tempo trascorre tra la possibilità di una ricarica e l’altra e soprattutto dall’utilizzo. Engadget rileva che staccato dalla presa alle 8 del mattino, il telefono era a fine carica alle 16 del pomeriggio, impiegato per lo più per navigare in rete con Safari, Twitter, musica di sottofondo con Spotify e qualche podcast. Per chi prevede di giocare e di usare i titoli inclusi in Apple Arcade, l’autonomia può diventare un problema se si viaggia spesso.

Le prime consegne e la disponibilità nei negozi di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max inizia da venerdì 13 novembre. Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 e anche di iPhone 12 Pro.