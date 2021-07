Record per Hyundai KONA Electric: 790 Km nel ciclo urbano con una sola carica

Hyundai riferisce di un nuovo record percorrendo un totale di 790 chilometri a bordo di Nuova Kona Electric con una sola carica, Superando l’autonomia omologata di 660 chilometri nel ciclo urbano (WLTP).

Stando a quanto riferisce il produttore, con una batteria da 64 kWh completamente carica, Kona Electric ha permesso di guidare per un totale di 15 ore e 17 minuti nel traffico di tutti i giorni a Madrid. In quella finestra di tempo, il modello ha percorso 790 chilometri a una velocità media di 52,19 km/h, con un consumo medio di elettricità di 8,2 kWh/100 km. Questo valore si trova ben al di sotto di quello calcolato secondo lo standard WLTP di 14,7 kWh/100 km.

Il team di tester della sezione automotive del quotidiano spagnolo EL PAÍS è riuscito a percorrere i 790 chilometri nel traffico quotidiano a bordo del SUV compatto Hyundai 100% elettrico senza doversi fermare per ricaricare, superando l’autonomia omologata di 130 chilometri.

KONA Electric è partita dall’INSIA, il Centro di Ricerca Automobilistica dell’Università Tecnica di Madrid, che ha certificato il test dopo aver ricaricato la batteria e sigillato lo sportello di ricarica della vettura. Il test è stato effettuato lungo l’M-30, la tangenziale di Madrid, includendo i tratti da e per il quartier generale dell’INSIA.

La Nuova Kona Electric da 150 kW (204 CV) utilizzata per il test era equipaggiata con allestimento full-optional e non è stata modificata in nessun modo. Durante il test, i tre guidatori si sono alternati al volante dell’auto, per un totale di oltre 15 ore di guida necessari a portare il modello al suo limite di autonomia. “La prova”, secondo Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe, “che l’autonomia non dovrebbe più essere un motivo per non passare a una vettura a batteria”.

