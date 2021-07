Lenovo XG01, gli auricolari da gaming a 15,99€ con codice sconto

Per gli amanti della musica c’è un’occasione da non lasciarsi sfuggire: gli auricolari in ear Lenovo XG01 sono disponibili alla metà del prezzo. Grazie al coupon sconto XGMT, infatti, possono acquistarsi ad appena 15,99 euro. Clicca qui per comprare.

Si tratta di auricolari che, per design, differiscono dai classici AirPods di Apple, ma a livello di specifiche tecniche qualche elemento di comunanza c’è. Anzitutto, questi auricolari propongono bassa latenza, risultando dunque ottimizzati, oltre che per la musica da smartphone, anche per il collegamento a un PC o Mac, così da poter giocare, o guardare contenuti multimediali.

Sono, inoltre, auricolari a lunga durata, che grazie al case di ricarica raggiungono fino a 150 ore di autonomia. Godono di una tecnologia per la riduzione del rumore vocale automatica, così da permettere anche conversazioni cristalline. Si abbinano allo smartphone e ad altra periferica tramite la tecnologia di trasmissione Bluetooth 5.0, cos’ da offrire stabilità e massimo range.

Non solo, grazie al BT 5.0 sono velocissimi ad accoppiarsi allo smartphone; dopo la prima configurazione si abbineranno automaticamente dopo aver aperto il coperchio del case, in modo del tutto simile a quanto accade agli AirPods con iPhone.

Sono fatti in ABS e cuscinetti in Silicone, hanno dimensioni contenute in 13,00 x 13,00 x 4,50 cm e offrono una forma squadrata, che verosimilmente le avvicina all’ambito gaming.

Il prezzo di vendita è solitamente superiore a 30 euro, già molto favorevole, ma se si inserisce il codice XGMT nel carrello si risparmia il 48% andandoli a pagare sol7 euro. La promozione resterà valida fino al 30 settembre prossimo.

