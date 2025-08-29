Gli sviluppatori del browser Vivaldi contro l’integrazione dell’AI generativa

Un po’ tutti gli sviluppatori stanno facendo a gara per integrare funzionalità di Intelligenza artificiale in app e servizi, con risultati più o meno validi, e gli sviluppatori di browser non sono da meno, proponendo funzionalità che promettono un’esperienza potenziata della navigazione online, con assistenti conversazionali, scrittura assistita, gestione intelligente delle schede e azioni agentiche.

Vivaldi è uno dei pochi browser che ancora non ha ceduto a questa tendenza e riferisce che si tratta di una scelta precisa, affermando che il loro browser deve rimanere incentrato sull’uomo e di non avere – per ora – alcuna intenzione di integrare un modello linguistico di grandi dimensioni per gestire dati e svolgere compiti vari al posto dell’utente. Non significa che non saranno offerte funzionalità AI in futuro ma se queste arriveranno, gli sviluppatori riferiscono che dovranno rispettare due condizioni: non dovranno navigare sul web al posto dell’utente e il modello sottostante non deve essere stato addestrato su contenuti sottratti a terzi senza autorizzazioni.

I Pro e Contro dell’AI con molti contro

I più cinici potrebbero argomentare che si tratti di giustificazioni per mancanza di mezzi ma Vivaldi Technologies evidenzia che le funzionalità AI hanno portato a conseguenze dolorose per chiunque lavori per il web: ricerche indipendenti dimostrano che gli utenti cliccano motlo meno meno sui vari siti ora che le varie AI di Google & affini, offrono soluzioni senza passare dai siti web, con ovvie conseguenze per editori, creatori di contenuti e community di utenti vari: in molti casi non è più necessario aprire un sito web per ottenere quello che si sta cercando, e questo si traduce in un calo del traffico e delle entrate.

Gli sviluppatori di Vivaldi non possono fare nulla da soli contro tale tendenza ma è un segnale che potrebbe segnare un nuovo modo di pensare alle AI. Tra i vantaggi dei browser con AI il risparmio di tempo in alcuni casi e migliorie allaa produttività ma gli svantaggi non mancano, compreso tutto ciò che riguarda la gestione della privacy, elemento che richiede attenzione alle policy di sicurezza adottate.

