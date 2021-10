Reflex Camera, come cambia l’App con iOS 15 e watchOS 8

L’app Reflex Camera non ha certo bisogno di presentazioni: il fatto che sia sviluppata dall’italiano Fulvio Scichilone ci ha infatti permesso di tenerla facilmente d’occhio fin da quando fu lanciata su App Store nell’ormai lontano 2014, raggiungendo rapidamente la vetta del negozio grazie alla combinazione di semplicità ed efficacia in un ambito, quello del settore fotografico da iPhone, che all’epoca consentiva di raccogliere grandi benefici in questo utilizzo del telefono: se infatti oggi il comparto fotografico è diventato uno dei punti forti del dispositivo e per cui Apple sta investendo sempre di più, in quei giorni l’app nativa era ancora piuttosto limitata sebbene ci fosse ampio margine per poterla spingere oltre i limiti e questa era una delle poche app che fin dalla prima versione meglio riusciva in questo intento.

Nel corso degli anni abbiamo avuto più occasioni per parlarvene in lungo e in largo, sia mettendola direttamente alla prova sul campo che classificandola in alcune delle nostre selezioni delle migliori app per iPhone, dedicandole anche alcuni approfondimenti riguardo il lancio dell’app di accompagnamento per Apple Watch e per via dell’introduzione dei controlli manuali, tra cui la possibilità di focheggiare con precisione grazie ad una specifica funzione. Se quindi torniamo ancora una volta sull’argomento è perché l’ultimo aggiornamento rilasciato di recente migliora sensibilmente l’app con iOS 15 e watchOS 8.

La versione numero 9 dell’app infatti include innanzitutto quella che lo sviluppatore chiama Music Filter, una funzione che consente di creare e consigliare i filtri in base alla musica che si sta ascoltando in quel momento. Questa novità fa uso dello ShazamKit per consentire all’app di riconoscere automaticamente la musica in riproduzione e, automaticamente, suggerire la correzione migliore per la foto. Di questa funzione fanno anche parte l’Album Cover Filter, un filtro smart generato in base alla copertina dell’album del brano in ascolto, e i Music Genre Filters, una collezione basata sul genere di musica in riproduzione. Una volta scelto il filtro si potrà inoltre accedere al Music Stickers Editor che permette di applicare stickers alla foto inspirati alla canzone riconosciuta.

Altra novità è la funzione Dual Filter, che permette di correggere e post-produrre il soggetto e lo sfondo in maniera separata: grazie all’impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale per scontornare automaticamente il soggetto separandolo dallo sfondo è ad esempio possibile cambiare lo sfondo di un ritratto e applicare un filtro al soggetto. E’ stato inoltre aggiornato il Predictive Filters, che giunge alla versione numero 2: si tratta di una delle funzioni principali e più apprezzate dell’app, il cui algoritmo di selezione automatica dei filtri è stato aggiornato per poter suggerire in maniera più intelligente la correzione delle immagini.

Anche la funzione Hand Timer raggiunge la versione 2 che analogamente sfrutta l’AI per avviare un autoscatto semplicemente mostrando un numero con la mano (ad esempio basta fare il numero 3 con le dita per avviare l’autoscatto di tre secondi). Seconda versione anche per Jump Shot, che usa un nuovo sistema di riconoscimento del corpo per scattare le foto in maniera ancora più precisa.

Di nuovo c’è poi il Widget XL per iPad e tutte le funzioni che sfruttano algoritmi avanzati per migliorare gli scatti sono state migliorate grazie alle nuove API del sistema operativo. Sono inoltre stati apportati alcuni miglioramenti all’interfaccia che si basano sulle segnalazioni fatte dagli utenti, combinando il tutto con i nuovi elementi grafici di iOS 15. Ah, e per quanto riguarda i piccoli bug, è stato risolto il problema di orientamento dell’immagine col filtro Live e l’errore che poteva presentarsi occasionalmente durante l’uso della funzionalità multicam.

L’app “Reflex Camera” è sviluppata da Fulvio Scichilone, è localizzata in lingua italiana, costa 0,99 euro e attualmente si trova in seconda posizione nella categoria “Foto e video” su App Store, dove ha ricevuto quasi 3.000 valutazioni con una media di 4,5 stelle su 5. La versione attuale è la numero 9.1 e per poter essere installata richiede almeno 250 MB di spazio e la versione 14.0 di iOS e iPadOS. Per accedere alla collezione Bianco e Nero è necessario acquistare il relativo pacchetto aggiuntivo in vendita a 0,49 euro. Dal punto di vista della privacy raccoglie i dati di diagnosi dell’app che non vengono collegati all’identità dell’utente.