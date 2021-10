Apple si regala due giganteschi studi cinematografici

Apple sta continuando ad ampliare le attività di produzione cinematografica che hanno come obiettivo contenuti per Apple TV+ e ha iniziato a costruire due nuovi strutture ad hoc a Culver City, vicino Los Angeles.

Lo riferisce il sito Appleinsider spiegando che – una volta completate – nuove strutture di oltre 55.000 metri quadri saranno situate nei pressi di National, Venice e Washington Boulevard. Due delle nuove strutture saranno collegate da “muri in comune”.

Le strutture saranno ad uso polifunzionale, ha riferito un portavoce di Apple a Variety. Non sono stati indicati altri dettagli e le tempistiche previste, riferendo solo genericamente che il progetto è ancora nelle fasi iniziali e che, una volta completato, il campus di Culver City diventerà il quartier generale per l’area geografica in questione.

A luglio di quest’anno è circolata una voce secondo la quale Apple era alla ricerca di una struttura da 50 mila metri quadri da aggiungere all’elenco di edifici per i quali ha già altri contratti di locazione, un approccio “proattivo” per impedire potenziali ritardi in fase di produzione che potrebbero essere causati dalla ricerca di adeguate aree da destinare alle riprese cinematografiche.

A Culver City (enclave al comune di Los Angeles) nel 2017 Apple ha anche adocchiato altre unità immobiliari; all’epoca era circolata voce di aree destinate a uso ufficio e non alla produzione video. Nel 2018 indiscrezioni hanno riferito di Apple che aveva affittato un complesso di oltre 20.000 metri quadri di immobili a Culver City: una struttura di quattro piani situata a Washington Boulevard.

