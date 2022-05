Regno Unito, nuove norme prendono di mira Apple TV+ e altri servizi di streaming

Le piattaforme di streaming nel Regno Unito saranno regolamentate alla stregua di organismi di radiodiffusione televisiva. È quanto previsto in specifici piani del governo britannico indicati in “Libro Bianco” strategico.

A riferirlo è il sito Deadline spiegando che l’Ofcom – l’autorità che regolamenta le telecomunicazioni nel Paese e monitora le trasmissioni televisive – sarà responsabile dell’applicazione e rispetto di specifiche linee guida che riguarderanno servizi quali Apple TV+. Netflix, Disnkey+, ecc., al momento non soggetti a norme legate al codice radiotelevisivo.

Tra i cambiamenti richiesti, i servizi di video on demand dovranno garantire che gli spettatori siano protetti da contenuti “dannosi od offensivi”, e dell’applicazione di principi di equità, correttezza e privacy.

Nel “White Paper” sono indicate le possibili sanzioni per infrazioni del Codice, che prevede per qualsiasi servizio di video on-demand pagamenti fino a 250.000£ o una cifra fino al 5% dei ricavi dell’azienda, a seconda di quale valore sia superiore.

Gli organismi di radiodiffusione televisiva spingono per l’adozione di linee guida, chiedendo l’applicazione di norme che loro sono costretti da anni a rispettare. Netflix ha replicato affermando che l’azienda accoglierà volentieri misure per aggiornare il quadro giuridico, riferendo ancora di essere costantemente impegnata con il governo su tali riforme.

Il documento strategico prevede anche la privatizzazione di Channel 4, creato come servizio pubblico dalle direttive del Broadcasting Act 1980 e da un atto del parlamento (l’Annan Commitee) per offrire un’alternativa a BBC e ITV dopo anni di scontro tra laburisti e conservatori sull’opportunità di dare una nuova concessione televisiva. A differenza dei canali di servizio pubblico della BBC, l’emittente Channel 4 pur essendo di proprietà pubblica non riceve alcun fondo pubblico. Tutti i suoi programmi sono finanziati dalle sue attività commerciali, compresa la pubblicità.

