Torna la Renault 5 con R5 E-Tech Electric

Il primo concept era stato presentato nel 2021 e sono dovuti passare tre anni per ufficializzare la Renault 5 E-Tech Electric, indicata come “un emblema della strategia di rilancio” di questo modello.

Con un prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro, risultato interessante nel segmento delle compatte accessibili, questo iconico modello ha visto il team di design speriemntare un approcio definito “emozionale” con colori pop, luci posteriori verticali, parafanghi scolpiti, profili del tetto colorati, presa d’aria sul cofano e altri elemento che sono un ammiccare al modello che l’ha preceduta.

La presa d’aria sul cofano del modello originale è stata reinventata per essere al passo con i tempi. È stata sostituita da un indicatore di ricarica, la cui grafica forma il numero 5 che si illumina quando il conducente si avvicina al veicolo. Un altro esempio di quest’interfaccia umanizzata è la sequenza di benvenuto, in cui sembra che i fari LED a forma di pupilla facciano l’occhiolino. Per quanto riguarda le appendici aerodinamiche – non presenti sulla Renault 5 originale, ma necessarie al giorno d’oggi per ottimizzare l’efficienza del veicolo –, sono diventate invisibili, come il vetro profilato che ricopre i fari posteriori per ottimizzare il flusso d’aria.

All’interno è presente un touchscreen multimediale da 10,1’’ che vanta un’interfaccia pop e fluida, con una sequenza di benvenuto grafica e sonora progettata in collaborazione con l’Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique / Musique) e Jean-Michel Jarre. L’artista, compositore e autore, pioniere della musica elettronica ed appassionato di tecnologia, ha anche messo a punto gli ambienti sonori di bordo e il VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), suono esterno emesso dal veicolo elettrico quando circola a meno di 30 km/h per avvertire i pedoni.

Renault 5 E-Tech Electric è il primo veicolo completamente progettato su AmpR Small, la nuova piattaforma di Ampere per i veicoli elettrici del segmento B; tra i vatnaggi: pianale piatto, passo lungo (2,54 m), abitabilità e volume del bagagliaio (326 litri) ottimizzati, centro di gravità ribassato, peso ridotto (meno di 1.500 kg).

Il caricabatterie bidirezionale in corrente alternata è compatibile con le tecnologie V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid, disponibile in Italia prossimamente). Questo sistema consentirà al veicolo di diventare protagonista dell’ecosistema energetico tramite i servizi di Mobilize, reimmettendo al bisogno energia elettrica nella rete, e permette all’utente di risparmiare notevolmente sulla bolletta elettrica.

Sotto il cofano, il motore elettrico di Renault 5 E-Tech Electric è più compatto di quello di Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, da cui deriva; il motore sarà disponibile con tre livelli di potenza: 110, 90 e 70 kW.

Renault 5 E-Tech Electric eccelle in ambito urbano, ma sa anche offrire libertà fuori città, con il caricabatterie in corrente alternata da 11 kW, il caricabatterie in corrente continua da 100 kW e la batteria da 52 kWh, che le conferiscono un’autonomia fino a 400 km WLTP. Fatto rarissimo nel segmento delle city car elettriche, è omologata per il traino di un rimorchio, con una capacità di traino di 500 kg.

I veicoli e le batterie saranno assemblati presso lo stabilimento di Douai, uno dei siti di produzione originari di Renault 5, con il motore (componente elettrica, riduttore, elettronica di potenza) prodotto a Cléon ed i moduli batteria realizzati presso la Gigafactory di Douai (partnership con Envision AESC) a partire dall’estate del 2025.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.