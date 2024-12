Renault 5 supera Tesla Model Y in Francia

Pubblicità

Sebbene il mercato delle auto cinesi si stia imponendo nelle classifiche globali, in Francia la situazione sembra essere differente. Nonostante il Paese trovi in un momento di crisi politica senza governo, il mercato delle auto elettriche continua a prosperare. Nel mese scorso, oltre il 15% delle nuove auto vendute nel Paese è stato costituito da veicoli elettrici, con la nuova Renault 5 E-Tech in cima alla classifica delle vendite.

Sebbene tesla sia protagonista indiscusso in questo mercato, in Francia Renault 5 supera Tesla Model Y. Il contesto in cui il mercato EV prospera è davvero insolito. Questa settimana, infatti, il governo francese è ufficialmente caduto dopo una storica mozione di sfiducia che ha portato alla destituzione del Primo Ministro Michel Barnier.

Nonostante il clima di incertezza, i segmenti di veicoli ibridi ed elettrici plug-in (PHEV) hanno mostrato una crescita significativa a novembre, con un aumento del 34%. Ancora più importante, i veicoli completamente elettrici hanno raggiunto un traguardo cruciale, rappresentando il 15% delle vendite complessive.

Renault 5 E-Tech

A guidare il successo dell’intero mercato è stata la Renault 5 E-Tech, che ha conquistato il primo posto nelle vendite di EV. Questo risultato non sorprende del tutto: l’iconico modello ha appena completato il suo primo mese completo sul mercato e il suo design rétro combinato con tecnologie moderne sta attirando grande attenzione.

I numeri sono tutti dalla parte di Renault, che ha venduto un totale di 3.316 unità della sua R5 E-Tech lo scorso mese, superando addirittura la Tesla Model Y, l’auto più venduta al mondo con le sue 3.175 unità. Al terzo posto si è piazzata la Citroën ë-C3 con 1.239 immatricolazioni.

Con un prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro, Renault 5 E-Tech, si è imposta nel segmento delle compatte accessibili. Nonostante il prezzo accessibile, all’interno non manca una dotazione di tutto rispetto, con un touchscreen multimediale da 10,1’’, mentre sotto il cofano batte un motore elettrico disponibile con tre livelli di potenza: 110, 90 e 70 kW.

Per tutte le info su questa vettura vi consigliamo di partire direttamente da questo indirizzo, mentre per tutte le notizie che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.