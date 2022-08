Rientro a scuola tech con le tavolette e display interattivi Wacom

Chi cerca soluzioni e servizi che facilitino l’uso della tecnologia da parte di studenti e insegnanti può affidarsi al Wacom for Education, un programma che proprio in questi giorni diventa particolarmente interessante.

Il prossimo settembre infatti rappresenterà un vero e proprio ritorno alla routine scolastica per i più giovani, mentre per gli adulti sarà il momento della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, spesso in accompagnamento a corsi di formazione, di lingue e più in generale di aggiornamento.

In quest’ottica come dicevamo ci si può rivolgere ai diversi prodotti Wacom che si adattano a qualsiasi fascia d’età. Ad esempio Wacom One (399,99 euro) è ottima per gli insegnanti e per chi ha molte riunioni: come spiegato anche nella nostra recensione, questo display interattivo da 13″ è molto utile per il mondo dell’istruzione.

Gli insegnanti che devono correggere gli esami possono continuare a farlo “con la penna”, ma senza la necessità di avere documenti stampati. Si può usare anche per prendere appunti o rendere più interessanti le presentazioni, potendo disegnare, sottolineare o annotare i documenti che si hanno sul computer. Oppure per firmare documenti digitali senza doverli stampare e scannerizzare in seguito, un aspetto particolarmente utile ora che molte aziende stanno optando per modalità di lavoro ibride, alternando giornate lavorative in ufficio e in smartworking.

Un altro buon prodotto specie per il prezzo è la tavoletta One by Wacom (tra i 40 e i 60 euro in base alla dimensione scelta), anche questa già messa alla prova dalla nostra redazione. Oltre ad essere il primo dispositivo Wacom completamente compatibile con i Chromebook – c’è la certificazione “Works With Chromebook” – è uno strumento molto utile nel mondo dell’istruzione, soprattutto nelle scuole superiori, perché permette di imparare in modo naturale.

Questa tavoletta è dotata di penna che non necessita di batterie ed è in grado di collegarsi al computer senza bisogno di driver. E’ sensibile alla pressione, ergonomica e reattiva, ed offre agli utenti un modo naturale per scrivere, disegnare o modificare i contenuti direttamente sul PC. Di conseguenza si può usare per lavorare in gruppo, sia in classe che a distanza, in modo interattivo.

Altra papabile soluzione tech per alcuni segmenti scolastici è la Wacom Cintiq Pro 16 (1.499,98 euro), di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita in questo articolo. Pensata per fotografi, illustratori e artisti digitali, ha risoluzione 4K e colori vividi, e completata dalla sua penna offre un’ergonomia migliorata per lunghe ore di lavoro creativo.

Inoltre i tasti ExpressKey sono posizionati sul retro, dove normalmente gli utenti pongono le mani durante il lavoro, e consentono un feedback aptico per un ritmo di lavoro efficiente. Non è solo un potente strumento creativo per i professionisti, ma anche un’ottima aggiunta a qualsiasi spazio di lavoro creativo.

Qui sotto tutta l’offerta WACOM con i prezzi presenti su Amazon.

