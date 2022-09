Apple Watch, come funziona risparmio energetico e cosa spegne

Con watchOS 9 arriverà (con un aggiornamento) la modalità di risparmio energetico che riduce i consumi di Apple Watch prolungandone la durata della batteria. Ma come si attiva e cos’è che va a spengere? Il quesito è interessante perché questo genere di dispositivi è progettato per essere indossato il più a lungo possibile, anche quando si dorme, e storicamente la batteria è uno dei talloni d’Achille dello smartwatch di Apple.

Specie se si viaggia e si dimentica il caricatore a casa, poter terminare il viaggio senza avere al polso un dispositivo “morto” può essere risolutivo, perciò questa modalità, attesa e desiderata, ora casca a fagiolo in quanto mira a ridurre i consumi energetici dell’orologio consentendone un utilizzo per un periodo di tempo più lungo.

Modalità risparmio energetico, cosa fa

Stando alle informazioni fornite da Apple, la modalità Risparmio energetico di Apple Watch disattiva la gran parte delle funzionalità ritenute secondarie, lasciando attive solo quelle principali. Nello specifico spegne il monitoraggio della frequenza cardiaca in background, e di conseguenza saltano anche le notifiche relative al rilevamento delle irregolarità nel ritmo cardiaco. Spegne anche il monitoraggio della saturazione e i promemoria per gli allenamenti.

Se poi iPhone non è nelle vicinanze, disattiva anche il Wi-Fi e la connessione cellulare, e quindi anche la possibilità di ricevere le notifiche delle telefonate in arrivo sul telefono. Inoltre il sistema agisce anche sulle prestazioni dell’orologio, che risulterà più lento nell’avvio di una telefonata; l’aggiornamento delle app e delle Complicazioni avviene poi con minore frequenza e persino Siri può impiegare più tempo per elaborare una richiesta. Dall’attivazione di questa modalità potrebbe derivare anche una minore fluidità per anche alcune animazioni e per lo scorrimento all’interno dell’interfaccia.

Come si attiva la modalità risparmio energetico su Apple Watch

Ora, come si attiva il risparmio energetico su Apple Watch? Come detto, serve innanzitutto che sia installata la versione 9 di watchOS. A quel punto non bisogna far altro che scorrere verso l’alto sul display per visualizzare il Centro di Controllo, quindi toccare il pulsante contrassegnato dal segno di percentuale della batteria per attivarla. In alternativa si può passare anche da Impostazioni > Batteria accendendo il relativo pulsante di risparmio energetico.

Chi vuole può anche impostare la disattivazione automatica della modalità di risparmio energetico dopo un certo numero di giorni (in tal caso non si disattiverà automaticamente nel momento in cui la batteria raggiunge l’80% durante la ricarica) e si può decidere di attivarla automaticamente nel momento in cui il livello della batteria scende al di sotto del 10%. Una volta attiva si riconoscerà dal fatto che sullo schermo in alto a destra viene mostrata l’icona ben visibile di un cerchio colorato di giallo e in conseguenza di ciò si colora della medesima tonalità anche l’indicatore di batteria nel Centro di Controllo.

