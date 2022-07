Risultati trimestrali, Microsoft e Alphabet meno male di quanto ipotizzato

Il periodo estivo dei risultati trimestrali non è così male come paventato da diversi osservatori ma sembra chiaro che il periodo delle vacche grasse sia finito, con la più bassa crescita trimestrale del fatturato in due anni.

Alphabet (la società otto il cui cappello include Google) e Microsoft hanno annunciato i numeri del secondo trimestre fiscale, e i numeri benché in frenata, non evidenziano il bagno di sangue temuto da molti.

Per quanto riguarda la Casa di Redmond, il fatturato è stato di 51,9 miliardi di dollari (+12% rispetto all’anno scorso), con un reddito netto di 16,7 miliardi (+2%).

Da parte di Alphabet, si evidenziano 69,7 miliardi di fatturato (+13% rispetto al secondo trimestre 2021) per un profitto di 16 miliardi (-13%). La pubblicità continua a rappresentare la maggior parte delle entrate (40,7 miliardi), l’attività cloud 6,2 miliardi, la pubblicità su YouTube 7,3 miliardi (la crescita più debole in due anni).

Per Microsoft, uno dei punti deboli del trimestre sono le licenze Windows ai produttori terzi, in calo del 2%. Le vendite nel mercato dei PC sono diminuite di circa il 13% in primavera in un anno. Tuttavia, Microsoft ritiene che si stiano spedendo più PC di prima della pandemia. Le entrate della linea Surface sono aumentate del 10%, nonostante la mancanza di novità specifiche recenti.

Sul versante Xbox notizie positive e negative: le entrate dalle vendite di console risultano in calo dell’11% anno su anno, e le entrate da contenuti e servizi sono diminuite del 6%. Questo comparto segna ad ogni modo un reddito netto di 16,2 miliardi (+2%). Buono l’andamento di prodotti commerciali Office e servizi cloud: +9%, di Prodotti consumer Office e servizi cloud: +9%, quello degli abbonamenti Microsoft 365 consumer pari a 59,7 milioni (in precedenza erano 58,4 milioni), e le voci in bilancio di prodotti server e servizi cloud segnano un +22%, Azure e altri servizi cloud (+40%) e LinkedIn (+26%).

Ricordiamo che Apple svelerà i risultati del suo terzo trimestre fiscale giovedì 28 luglio.

