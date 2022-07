Rome FileMaker week, dal 4 al 9 ottobre un evento a Roma dedicato a FileMaker

Rome FileMaker week è un evento che si svolgerà a Roma dal 4 al 9 ottobre 2022, indicato dagli organizzatori come “conferenza, formazione, sperimentazione, confronto, storia, cultura, divertimento e networking”, tutto in un solo evento dedicato al 100% a FileMaker​.

Cuore dell’evento è sicuramente la FileMaker Conference, che dura 3 giorni in cui si alterneranno sessioni, formazione, networking, condivisione e divertimento a tema FileMaker, ma con ampio respiro sulle professionalità del settore, dal marketing alla comunicazione, dall’infrastruttura alla sicurezza.

Non solo conferenza: i partecipanti potranno iscriversi anche a tour personalizzati dedicati alla scoperta di Roma.

Il filo conduttore dell’evento annuale è “sviluppo FileMaker Consapevole 5.0” e vede il coinvolgimento di importanti esponenti internazionali del mondo FileMaker che promettono di “esplorare gli orizzonti dell’evoluzione tecnologica” del database multipiattaforma.

Gli organizzatori hanno previsto “una full immersion nella storia e nell’arte di Roma che piace ai romani” con tour guidati dedicati e tre giorni dal vivo interamente dedicati a FileMaker con sessioni, cene a tema e sfide.

Per l’evento (qui i vari dettagli) è stata individuata una location all’avanguardia, moderna ed elegante con una organizzazione molto americana per dare la possibilità di sperimentare le sensazioni dei viaggi alle FileMaker Devcon USA.

Largo spazio anche ad esperienze innovative, come la Escape Room inedita in FileMaker e su FileMaker e una cena di gala a tema “la dolce vita anni ’50” per distrarsi,”imbellettarsi e sognare”.

Sul sito degli organizzatori sono presenti i dettagli con le varie date, le indicazioni di itinerari e quant’altro previsto dalla settimana romana dedicata a FileMaker. Sono stati predisposti itinerari, guide ufficiali in lingua inglese e italiano; trasporto fino a centro città, biglietti di ingresso dei luoghi di interesse e pranzo sono inclusi nel prezzo, e non mancano gadget dedicati in ricordo delle giornate.

Per quanto riguarda la conferenza, si parte alle 9 del 6 ottobre per finire alle 18 dell’8 ottobre.

Oltre ai tre giorni di evento e formazione, sono previsti coffee break e pranzi (inclusi nel prezzo), cene, ospiti italiani e internazionali, kit da viaggio per i partecipanti con maglietta, chiavetta e il “passaporto FMGuru”.

Tutte le sessioni saranno tradotte simultaneamente dall’italiano all’inglese e viceversa. L’intera conferenza verrà trasmessa in streaming. Dopo l’iscrizione si potrà quindi scegliere se partecipare dal vivo o in streaming e prenotare albergo, tour e cene (anche per ospiti) a prezzi speciali riservati ai partecipanti.

Nel corso della serata di gala (“tra una vespa e una carbonara” con dress code anni ’50) è prevista la premiazione di partecipanti, relatori e ospiti che si sono particolarmente distinti nella community italiana.

Per chiudere la settimana romana dedicata a FileMaker, il tour del 9 ottobre prevede una giornata aggiuntiva per chi vuole rimanere a Roma con la speciale guida di Giulio Villani, creatore di FMGuru e appassionato di storia e di Roma.

Gli organizzatori offrono persino una garanzia “soddisfatto o rimborsato” e spiegano: “Se dopo aver partecipato dal vivo ai primi 2 giorni di questo evento riterrai che i contenuti presentati non sono sufficientemente di valore per te, puoi chiederci l’intero rimborso della quota”.

Alla fine del corso si ottiene l’attestato di partecipazione, utilizzabile per il proprio curriculum e per il profilo LinkedIn. A fine evento si ricevono le registrazioni ed i materiali visti durante l’evento per poter ripassare e avere a disposizione le informazioni di cui si ha bisogno in qualunque momento.

Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.