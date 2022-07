Recensione supporto auto Anker MagGo 613, magnetico e con ricarica 7,5W

Anker è ormai divenuto uno dei brand in prima fila quando si tratta di accessori magnetici per la linea di iPhone 12 e 13. Con la recente serie di accessori MagGo ha dato vita ad un piccolo ecosistema di accessori ideati appositamente per gli ultimi iPhone della Mela. Dopo la docking station 2-in-1, ecco la prova di Anker MagGo 613, il supporto per auto magnetico.

Già all’apparenza questo MagGo 613 sembra essere diverso da molte altre periferiche dello stesso genere. All’estremità opposta rispetto a quella del fissaggio su parabrezza o cruscotto, è presente un grosso anello gommato, che integra ovviamente il magnete per tenere in posizione iPhone della serie 12 e 13. Proprio dietro questo anello è presente un piccolo cavo, che viene poi nascosto all’interno del braccio stesso, e che naturalmente serve per la ricarica: già, perché oltre che supporto magnetico, offre anche la ricarica wireless per la serie iPhone 12 e 13.

In confezione è presente anche un disco di montaggio, che permette di alloggiare il supporto anche sul cruscotto, nel caso in cui non vogliate fissarlo sul vetro anteriore dell’autovettura. In confezione è presente anche il cavo di ricarica, ma è assente l’adattatore per l’accendi sigari dell’auto. Insomma, un bundle completo, ma mozzato dal fatto che dobbiate munirvi da un adattatore, se non avere direttamente la presa USB in auto per la ricarica.

Come funziona

La funzione MagSafe di Apple è stata davvero apprezzata sin da iPhone 12. Probabilmente perché risulta davvero versatile, oltre che utile in mille modi. Anche, e soprattutto, su un supporto per auto, considerando che consente di alloggiare lo smartphone in modo semplice, e anche sicuro. La forza del magnete incluso in questo braccio è davvero notevole, e del resto non potrebbe essere altrimenti, considerando che dovrà superare le sollecitazioni durante la guida, a seconda dei tracciati più o meno sconnessi.

E’ possibile utilizzarlo con, e senza cover MagSafe, mentre sconsigliamo l’utilizzo di cover non dotate di magnete. Il supporto e regolabile in più modi. Anzitutto, il braccio stesso può essere orientato a diverse altezze, così da poterlo regolare al meglio, sia quanto alloggiato sul cruscotto, che quanto installato sul parabrezza. Inoltre, il disco magnetico che regge lo smartphone, può essere ruotato a proprio piacimento, così da scegliere l’orientamento dello smartphone, tra orizzontale e verticale.

Per l’esattezza, il braccio consente una regolazione di 134 gradi, piuttosto ampio per trovare l’esatta posizione desiderata. Il disco, invece, presenta una anello a LED, una sorta di luce ambientale che illumina l’area di ricarica, così da consentire in qualsiasi ora del giorno, anche in notturna, un immediato posizionamento.

Oltre che consentire di fissare lo smartphone in modo rapido e veloce, grazie al magnete, MagGo 613 è anche una dock di ricarica. La velocità di ricarica massima è di 7,5W, che non è la più veloce possibile, ma che certamente lo diventa se consideriamo che stiamo ricaricando un dispositivo on the go. Di certo non si dovrà utilizzare questo supporto per ricaricare l’iPhone nel modo più veloce possibile, ma certamente durante un viaggio non si avrà la preoccupazione che l’iPhone possa scaricarsi, anzi, arriverete a destinazione con il dispositivo carico.

Le nostre considerazioni

Si tratta di un accessorio davvero ideale per chi viaggia e possiede un iPhone con supporto MagSafe. La qualità costruttiva, seppur ovviamente in plastica, è molto buona. Si presenta sin da subito come un accessorio solido, privo di scricchiolii e in grado di reggere l’iPhone con un’ottima presa. Il magnete ci è parso anche più forte rispetto ad altri accessori della società non studiati per l’auto. E’ come se Anker avesse voluto potenziare ulteriormente il disco magnetico di questo dock 613, proprio perché pensato per resistere alle sollecitazioni di un viaggio in auto.

Se il magente non è un problema, occorre prestare attenzione alla base. Se collegata al cruscotto tramite l’apposito dischetto in dotazione nessun problema, mentre più difficoltoso potrebbe risultare il montaggio sul parabrezza: durante le prime prove è capitato che si staccasse dal vetro. Abbiamo dovuto insistere un po’ per trovare la posizione ideale e far sì che risultasse sicuro durante la marcio. In ogni caso, abbiamo preferito poi tornare ad un posizionamento sul cruscotto.

La velocità di ricarica è la massima immaginabile durante un viaggio in auto, di certo non tra le più veloci in assoluto, ma assolutamente ottimale per ricaricare il dispositivo durate un viaggio di medio lunga durata.

Le regolazioni sono molteplici, potendo trovare la visuale ideale, e potendo scegliere tra posizionamento landscape e portrait.

Quello che può spaventare, purtroppo, è il prezzo. Costa 79,99 euro, non certamente tra i più economici supporti da auto disponibili. Non basso, ma sicuramente consono alle caratteristiche e alla qualità offerta. Da un lato, infatti, c’è la parte MagSafe ben fatta, con un magnete davvero solido, e una superficie gommata che viene a contatto con l’iPhone, che certamente evita di rovinarlo. Dall’altro c’è da considerare che in confezione è presente anche il cavo di ricarica, che ha un suo costo.

Tutto ciò considerato, il prezzo è alto, ma non certamente sproporzionato alla qualità offerta e alla dotazione.

PRO

Solido e robusto

Ricarica fino a 7,5W

Molte regolazioni disponibili

Magnete potente…

CONTRO

… meno stabile l’installazione sul parabrezza

Il prezzo non è tra i più bassi della categoria

Prezzi e disponibilità

Anker MagGo 613 è disponibile direttamente a questo indirizzo a 79,99 dollari.