Sonoff Mini, per trasformare la casa in smart bastano 20 euro

Quando si tratta di rendere casa smart, Sonoff è uno strumento pressoché indispensabile. Si tratta di interruttori fai da te, che permettono di rendere connessa una qualsiasi periferica tradizionale, come una lampada, un interruttore, e altro ancora. Al momento questa particolare versione si acquista direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un interruttore intelligente fai-da-te mini e compatto, oltre che estremamente versatile. Comodo per automatizzare i propri elettrodomestici tradizionali presenti in casa, potendoli controllare da app, anche da remoto, grazie all’applicativo di supporto eWeLink. Non solo, questa piccola periferica rende gli elettrodomestici anche compatibili con i principali assistenti vocali, come Alexa e l’Assistente Google.

Il Sonoff si può collegare agli interruttori della luce, così da renderli smart e controllarli con lo smartphone, ma anche a qualsiasi altro elettrodomestico. E’ ottimizzato anche per gli sviluppatori che potranno integrare questo Mini nel sistema di controllo della casa intelligente open source di terze parti per ottenere il controllo LAN senza cloud, come Home Assistant, openHAB, ioBroker, e altri ancora.

Grazie all’app di supporto sarà possibile anche creare routine o scene, per poter attivare gruppi di dispositivi con un solo tocco, o al verificarsi di determinate azioni.

Ancora, sarà possibile condividere il dispositivo tradizionale, reso smart, con altri membri della famiglia, così da consentirne il controllo a più persone.

Specifiche:

Marca: SONOFF

Ingresso: CA 100-240V 50/60Hz 10A max

Uscita: CA 100-240V 50/60Hz 10A max

WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiale: PC V0

Dimensioni: 42,6*42,6*20mm

Potete acquistare Sonos Mini direttamente a questo indirizzo, con spedizione direttamente dall’Italia, completamente gratis, veloci e senza rischi di oneri doganali.