Google Meet, le video chat approdano in Docs

Le chat video di Google Meet saranno da ora più utili a chi condivide un foglio Documenti, così da poter collaborare su un documento da remoto, come se si stesse seduti alla stessa scrivania. Google sta implementando aggiornamenti dell’area di lavoro, inserendo tra questi anche la chat video Meet, che sarà fruibile direttamente in Documenti, Fogli e Presentazioni.

Sarà così possibile avviare una riunione virtuale e abbinarla al documento su cui si sta lavorando, senza dover passare tra una scheda e l’altra del proprio browser. L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile nelle “prossime settimane”, secondo quanto riferito dallo stesso colosso.

Ci sarà anche la libertà di cambiare scheda, perché Google sta anche introducendo il necessario supporto picture-in-picture per Meet, che dovrebbe arrivare entro questo mese di aprile. Per beneficiare delle funzioni si dovrà utilizzare Chrome, ma la funzione consentirà di vedere fino a quattro riquadri video in una finestra separata, mentre si salta tra altre schede e app. Questo sarà utile a chi ha bisogno di guardare diverse schede durante una presentazione, mantenendo però la chat video in bella vista.

Altri prossimi aggiornamenti a Meet includono le reazioni emoji in-meeting, in arrivo ad aprile. I miglioramenti continuano a confermare che il lavoro remoto, e quello ibrido, sono ormai parte del quotidiano, con il ritorno al lavoro in ufficio che potrebbe non essere più una scelta così centrale in molte aziende.

Allo stesso tempo, risultano essere funzionalità davvero utili che potrebbero incoraggiare gli utenti che ancora non lo fanno, a utilizzare Workspace in danno di rivali come Microsoft Teams.

