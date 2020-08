Robot per la pulizia Ecovacs Deebot N79S, per oggi solo 129,99 €

Pulire la casa con senza sforzo a pochissimo prezzo. Il binomio diventa possibile grazie al super sconto con Amazon lancia su Ecovacs Deebot N79S, oggi venduto a solo 129,99 euro, meno della metà del prezzo ufficiale e il prezzo più basso di sempre.

Questo robot, prodotto da una azienda di primaria importanza nel settore, l’abbiamo recensito qui. Nella nostra prova, a confronto con un iRobot Roomba 605, diciamo tutto quello che pensiamo di esso, qui in sintesi vi diciamo che a questo prezzo è difficile pretendere di meglio.

Il Deebot N79S offre funzioni come pulizia trifase (spazza, solleva e aspira in un solo passaggio), l’ideale per tappeti e pavimenti a superfici dure. Ha funzioni tipiche di un robot di questo tipo come sensori anticollisione e anticaduta. Ha una lunga autonomia e torna da solo alla base di carica. Ha anche un telecomando per controllare a distanza il funzionamento. Supporta quattro diverse modalità di pulizia dei pavimenti: la modalità Automatica garantisce una pulizia generica, la modalità Bordi si concentra sui bordi, la modalità Mirata garantisce una pulizia profonda di un’area specifica, mentre l’opzione Max affronta anche lo sporco più ostinato, rendendola particolarmente indicata per la pulizia dei tappeti. Manca della mappatura della stanza, ma a questo prezzo è difficile pretendere anche questo sistema.

Ecovacs Deebot N79S costa normalmente intorno ai 200 euro. A volte è sceso anche a 150 euro, ma mai l’abbiamo visto a 129,99 euro. Vale davvero la pena di comprare.