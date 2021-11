ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro arrivano in Italia

Dopo ROG Phone 5, arrivano in Italia gli ultimi smartphone pensati per il gaming. Si tratta di ROG Phone 5s e ROG Phone 5s, che sfoggiano tra le caratteristiche tecniche uno Snapdragon 888 Plus 5G. Ecco prezzi e disponibilità.

ROG Phone 5s e 5s Pro portano sono, ovviamente, terminali pensati per i giocatori. Lo si comprende sin da subito, solo a guardare il processore, il top della gamma attualmente in forza a qualsiasi smartphone. Si tratta dello Snapdragon 888 Plus 5G, che viene affiancato da una memoria RAM fino a 18 GB LPDDR5 e da un sistema di raffreddamento ottimizzato GameCool.

Entrambi vantano un Display Samsung E4 AMOLED a 144 Hz con un tempo di risposta pari a 1 ms con touch sampling rate nativo di 360 Hz. Il modello Pro, aggiunge anche un Display matrix posteriore a colori ROG Vision.

Che si tratti di due smartphone ottimizzati e studiati per i videogiocatori è chiaro anche dai sensori laterali a ultrasuoni, che ora supportano gesti come il tocco e lo scorrimento. Il sistema di controllo AirTrigger 5 ora supporta i due sensori tattili posteriori su ROG Phone 5s Pro, offrendo ai giocatori su mobile capacità di controllo simili a quelle di una console. La serie ROG Phone 5s supporta il WiFi 6E di classe multi-gigabit, con la velocità di clock ora fino a 3 GHz.

Galleria Immagini ROG Phone 5s Pro

Oltre al display sull’anteriore, il ROG Phone 5s Pro presenta una versione a colori di ROG Vision, un display posteriore che mette in risalto lo spirito creativo di ROG e che può visualizzare una varietà di animazioni che mostrano se ROG Phone 5s Pro è in carica, se c’è una chiamata in arrivo, se la modalità X è abilitata e altro ancora. Peraltro, i giocatori possono persino creare animazioni personalizzate.

Galleria Immagini ROG Phone 5s

ROG Phone 5s Pro è dotato di sensori tattili posteriori nascosti sulla cover posteriore, che forniscono funzioni di attivazione L2/R2, proprio come un controller per console di gioco e che, senza dubbio, faranno la felicità degli amanti degli FPS.

Ancora, il sistema audio GameFX su ROG Phone 5s Pro è dotato di doppi altoparlanti simmetrici a sette magneti per effetti sonori stereo veramente bilanciati e un jack per cuffie da 3,5 mm in combinazione con un DAC ESS Hi-Fi.

Prezzo e disponibilità

ASUS ROG Phone 5s sarà disponibile in Italia al prezzo consigliato di 999 € nella configurazione 12/512 GB. ROG Phone 5s (16/512 GB) sarà disponibile invece al prezzo consigliato di 1099 € IVA.

ASUS ROG Phone 5s Pro sarà disponibile in Italia nella seconda metà novembre al prezzo consigliato di 1299 IVA inclusa.